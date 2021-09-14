Держава теж неофіційно визнала, що дійсно вкладатиме в економіку Афганістану. Про це в ефірі 24 каналу сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.
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Таліби співпрацюватимуть з Китаєм і Росією
Він зауважив, що, крім цього, досі на рівні з Китаєм у Кабулі працює російське посольство.
Це нам не двозначно натякає, що Росія має свій певний інтерес в цьому режимі,
– наголосив Краєв.
Також, як сказав експерт, є Пакистан. Наразі держава не знає, як працювати з талібами. Адже від уряду не було жодної реакції. Водночас бойовики можуть і там мати зв'язки.
Крім цього, "Талібан" ймовірно підтримуватиме відносини з організаціями, зі схожими поглядами на "ІДІЛ". Вони можуть стати міжнародними союзниками талібів.
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