Там відбувалися бої між талібами та опозиційними силами. У регіоні наразі перерваний зв'язок, тому будь-яку інформацію отримати важко.

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Попри обіцянки талібів, вони не стримуються та вбивають мирних жителів. Докази з'явились у видання BBC.

На відео, яке отримали журналісти, зображений чоловік у військовому спорядженні в оточенні бійців "Талібану". Після того, як прозвучала стрілянина, чоловік впав на землю.

Чи був вбитий військовослужбовцем наразі невідомо, адже уніформа дуже поширена у провінції. Водночас на відео перехожий наполягав, що він цивільний.



Таліби почали страчувати мирних жителів / Фото BBC

Серед жертв – власник магазину і батько двох дітей, якого звати Абдул Самі. За словами свідків, його звинуватили в продажу SIM-карт бійцям опору. Через кілька днів тіло чоловіка знайшли зі слідами тортур.

Відзначимо! Таліби нібито застрелили поліцейську, яка була вагітна. Бойовики відкидають цю інформацію.

В мережі також публікують відео, на яких, за словами авторів, присутні мирні жителі із Панджшер, яких викрадають, а потім страчують.

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