Трагедия в Киеской области: 12-летний ребенок покончил с собой
Источник:Полиция Киева
В Киевской области 12-летний ребенок покончил с собой. Мать нашла своего сына мертвым на чердаке дома.
О трагедии в селе Стритовка Киевской области женщина сообщила правоохранителям. По предварительным данным, причиной смерти могло быть самоубийство.
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Подросток покончил с собой
В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства гибели подростка. Полиция Киевской области призвала родителей уделять особое внимание воспитанию и досугу детей.
Уважаемые родители, помните, опасность всегда рядом и, как правило, срабатывает там, где есть легкомыслие и безответственность. Будьте внимательны и не оставляйте своих детей наедине в критических ситуациях. Уделяйте одинаковое внимание всем детям в семье,
– призывали в полиции.
Редакция 24 Канала обратилась в пресс-службу полиции Киева за дополнительной информацией.
В Одессе девушка-подросток выпрыгнула с балкона многоэтажки
К сожалению, трагические случаи самоубийства детей не редкость. В феврале девушка 13 лет выпрыгнула с балкона многоэтажки в Одессе. Спасти подростка не удалось.
По предварительной информации, девушка спрыгнула с общего балкона, расположенного на 9 этаже дома. Что именно стало причиной – пока неизвестно.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Другие трагические самоубийства: последние новости
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