Трагедия в Киеской области: 12-летний ребенок покончил с собой

В Киевской области 12-летний ребенок покончил с собой. Мать нашла своего сына мертвым на чердаке дома.

О трагедии в селе Стритовка Киевской области женщина сообщила правоохранителям. По предварительным данным, причиной смерти могло быть самоубийство.

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Подросток покончил с собой

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства гибели подростка. Полиция Киевской области призвала родителей уделять особое внимание воспитанию и досугу детей.

Уважаемые родители, помните, опасность всегда рядом и, как правило, срабатывает там, где есть легкомыслие и безответственность. Будьте внимательны и не оставляйте своих детей наедине в критических ситуациях. Уделяйте одинаковое внимание всем детям в семье,

– призывали в полиции.

Редакция 24 Канала обратилась в пресс-службу полиции Киева за дополнительной информацией.

В Одессе девушка-подросток выпрыгнула с балкона многоэтажки

К сожалению, трагические случаи самоубийства детей не редкость. В феврале девушка 13 лет выпрыгнула с балкона многоэтажки в Одессе. Спасти подростка не удалось.

По предварительной информации, девушка спрыгнула с общего балкона, расположенного на 9 этаже дома. Что именно стало причиной – пока неизвестно.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

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