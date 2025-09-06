Обвиняет Европу, политолог назвал причину резкой реакции Трампа на действия "коалиции решительных"
- Дональд Трамп критикует Европу за покупку российской нефти, но сам США не вводят жесткие санкции против России.
- Политолог Олег Лесной считает, что Трамп пытается оправдать свои неудачи в остановке войны в Украине, обвиняя Европу.
Дональд Трамп 4 сентября 2025 года дистанционно принял участие в саммите "коалиции решительных". Он остро раскритиковал Европу из-за покупки российской нефти. Однако сами США еще не ввели жесткие санкции против России, как обещали.
Политолог Олег Лесной рассказал в эфире 24 Канала, что Трамп осознает, что у него не получается остановить войну в Украине. Выглядит, что американский лидер пытается оправдать себя. Мол, ему уже удалось остановить 7 войн, однако ситуация в Украине оказалась очень сложной.
Почему Трамп критикует Европу?
Олег Лесной считает, что американский президент, обещаниями быстро решать украинский вопрос, сам загнал себя в "тупик". Теперь ему нужно как-то оправдать себя и найти, кого бы обвинить в собственных неудачах.
На этом этапе не повезло "коалиции решительных". Трамп решил, что надо во всем обвинять Европу и апеллировать к миру, мол, он все делает для того, чтобы остановить войну, а они (европейцы – 24 Канал) покупают нефть у России и не могут договориться о гарантиях,
– сказал он.
Однако сам американский лидер не вводит жесткие санкции против страны-агрессора, хотя имеет все инструменты и основания для этого.
Обратите внимание! Дональд Трамп призвал Европу полностью отказаться от российской нефти, ведь доходы с нее идут на финансирование войны. В то же время он не объявил о новых санкциях США, ограничившись договоренностью о совместной с ЕС работе над возможными мерами. По данным СМИ, будущие ограничения могут коснуться и стран, которые продолжают покупать нефть у Кремля.
Политолог заметил интересный момент, который уже неоднократно привлекал внимание. Трамп часто агрессивно высказывается в отношении демократических лидеров и государств, однако с такими как Владимир Путин или Ким Чен Ын он всегда тактичен и называет их встречи или диалоги очень успешными.
По словам Лесного, такой пиетет к диктаторам и отсутствие понимания, как завершить войну, возможно, привел к резкой реакции президента США на саммите "коалиции решительных".
Что Трамп говорит о завершении войны в Украине?
Трамп положительно относится к предоставлению Украине гарантии безопасности после вероятного соглашения о мире, но пока не планирует отправлять свои войска на нашу территорию. Однако, в случае необходимости, США все же могут обеспечить поддержку с воздуха украинских сил.
Американский президент не доволен позицией Путина в отношении Украины. Он утверждает, что война вредит обоим государствам, ведь погибает очень много людей.
Дональд Трамп отметил, что стремится завершить российско-украинскую войну, однако признает, что это нелегкая задача. США готовы поддерживать Украину после достижения мира с Россией.