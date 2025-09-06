Дональд Трамп 4 вересня 2025 року дистанційно взяв участь у саміті "коаліції рішучих". Він гостро розкритикував Європу через купівлю російської нафти. Однак самі США ще не запровадили жорсткі санкції проти Росії, як обіцяли.

Політолог Олег Лісний розповів в етері 24 Каналу, що Трамп усвідомлює, що в нього не виходить зупинити війну в Україні. Виглядає, що американський лідер намагається виправдати себе. Мовляв, йому вже вдалось зупинити 7 воєн, однак ситуація в Україні виявилась дуже складною.

Чому Трамп критикує Європу?

Олег Лісний вважає, що американський президент, обіцянками швидко розв'язувати українське питання, сам загнав себе в "глухий кут". Тепер йому потрібно якось виправдати себе і знайти, кого б звинуватити у власних невдачах.

На цьому етапі не пощастило "коаліції рішучих". Трамп вирішив, що треба в усьому звинувачувати Європу й апелювати до світу, мовляв, він все робить для того, щоб зупинити війну, а вони (європейці – 24 Канал) купують нафту у Росії та не можуть домовитися про гарантії,

– сказав він.

Однак сам американський лідер не уводить жорсткі санкції проти країни-агресорки, хоч має всі інструменти та підстави для цього.

Зверніть увагу! Дональд Трамп закликав Європу повністю відмовитися від російської нафти, адже прибутки з неї йдуть на фінансування війни. Водночас він не оголосив про нові санкції США, обмежившись домовленістю про спільну з ЄС роботу над можливими заходами. За даними ЗМІ, майбутні обмеження можуть торкнутися й країн, які продовжують купувати нафту в Кремля.

Політолог зауважив цікавий момент, який вже неодноразово привертав увагу. Трамп часто агресивно висловлюється щодо демократичних лідерів та держав, проте з такими як Володимир Путін чи Кім Чен Ин він завжди тактовний та називає їхні зустрічі чи діалоги дуже успішними.

За словами Лісного, такий пієтет до диктаторів та відсутність розуміння, як завершити війну, можливо, призвів до різкої реакції президента США на саміті "коаліції рішучих".

Що Трамп говорить про завершення війни в Україні?