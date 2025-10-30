США хотят сравниться с Китаем и Россией: Трамп заявил о возобновлении ядерных испытаний
- Дональд Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний в США, чтобы "уравнять условия" с Россией и Китаем.
- Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний 1996-го, не вступил в силу, поскольку США его не ратифицировали.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США планируют возобновить испытания ядерного оружия, чтобы "уравнять условия" с другими странами, в частности с Россией и Китаем, которые проводят собственные тестирования.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсети Truth Social, Clash Report и The Washington Post.
Как Трамп объяснил начало ядерных испытаний США?
Дональд Трамп заявил, что во время своего первого президентского срока США "полностью обновили и модернизировали" арсенал ядерных вооружений. По его словам, Америка имеет "больше ядерного оружия, чем любая другая страна".
Он добавил, что Россия занимает второе место по количеству ядерных боеголовок, а Китай – третье. Впрочем, по его мнению, уже через 5 лет Пекин может сравниться с США. Поэтому он отметил, что процесс испытаний начнется немедленно.
Президент США поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия "на равных условиях" с Россией и Китаем, что вызвало неопределенность относительно многолетнего моратория на подобные испытания в стране.
По данным WP, еще во времена первого президентства Дональда Трампа обсуждали проведение ядерных испытаний в 2020 году, оправдывая это тем, что Россия и Китай нарушили стандарт "нулевой мощности".
Их обвинили в проведении подземных испытаний и испытаний крайне низкой мощности. Но тогда Пекин и Москва отрицали эти обвинения.
Страны подписывали договор
В издании накормят, что в 1996 году США, Россия и Китай подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который запрещает "любые испытательные взрывы ядерного оружия или любые другие ядерные взрывы".
Но договор так и не вступил в силу, поскольку несколько ключевых стран, в частности США, не ратифицировали его. Россия в 2023 году отменила свою ратификацию договора, ссылаясь на то, что Вашингтон этого не сделал.
Что могло вызвать такое решение?
Недавно Владимир Путин заявил об испытаниях ракеты "Буревестник". Диктатор назвал оружие уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого. Он хочет готовить инфраструктуру для размещения этого оружия.
Реагируя на такие действия Москвы, Дональд Трамп заявил о наличии американской атомной подводной лодки у берегов России. По его мнению, Владимир Путин не должен так говорить и угрожать.
Военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала предполагал, что Россия ведет себя подобным образом для создания информационных потоков и запугивания США, хотя на самом деле у России много проблем с "Буревестником".