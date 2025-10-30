США хотят сравниться с Китаем и Россией: Трамп заявил о возобновлении ядерных испытаний

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США планируют возобновить испытания ядерного оружия, чтобы "уравнять условия" с другими странами, в частности с Россией и Китаем, которые проводят собственные тестирования.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как Трамп объяснил начало ядерных испытаний США?

Дональд Трамп заявил, что во время своего первого президентского срока США "полностью обновили и модернизировали" арсенал ядерных вооружений. По его словам, Америка имеет "больше ядерного оружия, чем любая другая страна".

Он добавил, что Россия занимает второе место по количеству ядерных боеголовок, а Китай – третье. Впрочем, по его мнению, уже через 5 лет Пекин может сравниться с США. Поэтому он отметил, что процесс испытаний начнется немедленно.

Президент США поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия "на равных условиях" с Россией и Китаем, что вызвало неопределенность относительно многолетнего моратория на подобные испытания в стране.

По данным WP, еще во времена первого президентства Дональда Трампа обсуждали проведение ядерных испытаний в 2020 году, оправдывая это тем, что Россия и Китай нарушили стандарт "нулевой мощности".

Их обвинили в проведении подземных испытаний и испытаний крайне низкой мощности. Но тогда Пекин и Москва отрицали эти обвинения.

Страны подписывали договор

В издании накормят, что в 1996 году США, Россия и Китай подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который запрещает "любые испытательные взрывы ядерного оружия или любые другие ядерные взрывы".

Но договор так и не вступил в силу, поскольку несколько ключевых стран, в частности США, не ратифицировали его. Россия в 2023 году отменила свою ратификацию договора, ссылаясь на то, что Вашингтон этого не сделал.

Что могло вызвать такое решение?