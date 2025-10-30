Укр Рус
30 жовтня, 11:09
США хочуть зрівнятися з Китаєм та Росією: Трамп заявив про відновлення ядерних випробувань

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Дональд Трамп оголосив про відновлення ядерних випробувань у США, щоб "зрівняти умови" з Росією та Китаєм.
  • Договір про всеохопну заборону ядерних випробувань 1996-го, не набув чинності, оскільки США його не ратифікували.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США планують відновити випробування ядерної зброї, щоб "зрівняти умови" з іншими країнами, зокрема з Росією та Китаєм, які проводять власні тестування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social, Clash Report та The Washington Post

Як Трамп пояснив початок ядерних випробувань США?

Дональд Трамп заявив, що під час свого першого президентського терміну США "повністю оновили й модернізували" арсенал ядерних озброєнь. За його словами, Америка має "більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна". 

Він додав, що Росія посідає друге місце за кількістю ядерних боєголовок, а Китай – третє. Утім, на його думку, вже за 5 років Пекін може порівнятися зі США. Тож він наголосив, що процес випробувань розпочнеться негайно.

Президент США доручив Пентагону розпочати випробування ядерної зброї "на рівних умовах" з Росією та Китаєм, що викликало невизначеність щодо багаторічного мораторію на подібні випробування у країні.

За даними WP, ще за часів першого президентства Дональда Трампа обговорювали проведення ядерних випробувань у 2020 році, виправдовуючи це тим, що Росія та Китай порушили стандарт "нульової потужності". 

Їх звинуватили у проведень підземних випробувань та випробувань вкрай низької потужності. Але тоді Пекін та Москва заперечили ці звинувачення.

Країни підписували договір

У виданні нагодують, що у 1996 році США, Росія та Китай підписали Договір про всеохопну заборону ядерних випробувань, який забороняє "будь-які випробувальні вибухи ядерної зброї чи будь-які інші ядерні вибухи". 

Але договір так і не набув чинності, оскільки кілька ключових країн, зокрема США, не ратифікували його. Росія у 2023 році скасувала свою ратифікацію договору, посилаючись на те, що Вашингтон цього не зробив.

Що могло спричинити таке рішення?

  • Нещодавно Володимир Путін заявив про випробування ракети "Буревісник". Диктатор назвав зброю унікальним виробом, якого у світі немає ні в кого. Він хоче готувати інфраструктуру для розміщення цієї зброї.

  • Реагуючи на такі дії Москви, Дональд Трамп заявив про наявність американського атомного підводного човна біля берегів Росії. На його думку, Володимир Путін не повинен так говорити та погрожувати.

  • Військовий експерт Роман Світан в етері 24 Каналу припускав, що Росія поводиться подібним чином для створення інформаційних потоків та залякування США, хоча насправді у Росії багато проблем з "Буревісником".