США хочуть зрівнятися з Китаєм та Росією: Трамп заявив про відновлення ядерних випробувань

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США планують відновити випробування ядерної зброї, щоб "зрівняти умови" з іншими країнами, зокрема з Росією та Китаєм, які проводять власні тестування.

Як Трамп пояснив початок ядерних випробувань США?

Дональд Трамп заявив, що під час свого першого президентського терміну США "повністю оновили й модернізували" арсенал ядерних озброєнь. За його словами, Америка має "більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна".

Він додав, що Росія посідає друге місце за кількістю ядерних боєголовок, а Китай – третє. Утім, на його думку, вже за 5 років Пекін може порівнятися зі США. Тож він наголосив, що процес випробувань розпочнеться негайно.

Президент США доручив Пентагону розпочати випробування ядерної зброї "на рівних умовах" з Росією та Китаєм, що викликало невизначеність щодо багаторічного мораторію на подібні випробування у країні.

За даними WP, ще за часів першого президентства Дональда Трампа обговорювали проведення ядерних випробувань у 2020 році, виправдовуючи це тим, що Росія та Китай порушили стандарт "нульової потужності".

Їх звинуватили у проведень підземних випробувань та випробувань вкрай низької потужності. Але тоді Пекін та Москва заперечили ці звинувачення.

У виданні нагодують, що у 1996 році США, Росія та Китай підписали Договір про всеохопну заборону ядерних випробувань, який забороняє "будь-які випробувальні вибухи ядерної зброї чи будь-які інші ядерні вибухи".

Але договір так і не набув чинності, оскільки кілька ключових країн, зокрема США, не ратифікували його. Росія у 2023 році скасувала свою ратифікацію договору, посилаючись на те, що Вашингтон цього не зробив.

Що могло спричинити таке рішення?