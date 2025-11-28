"Ты тупой человек": Трамп набросился на журналистку из-за вопроса о нападении на нацгвардейцев

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналистки относительно того, почему он обвиняет администрацию Байдена в нападении на служащих Национальной гвардии. Инцидент произошел недавно.

Трамп считает, что причина происшествия в миграционной политике администрации Джо Байдена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию пресс-конференции Трампа во Флориде 27 ноября.

Как Трамп набросился на журналистку?

Трамп снова критически высказался о политике предыдущей администрации относительно миграции, в частности о прибытии беженцев из Афганистана. На уточнение, почему именно Джо Байден несет ответственность за действия 29-летнего Рахмануллы Лаканвали в Вашингтоне, Трамп ответил в резкой манере.

Ты тупая? Ты тупой человек, если задаешь такой вопрос,

– сказал он журналистке.

Трамп обозвал журналистку: смотрите видео

Он заявил, что афганские беженцы прибыли самолетами вместе с тысячами других людей, которых, по его мнению, не должны были пропускать, и добавил, что законы затрудняют их выдворение из страны.

"Вы не сможете их выгнать, если они въехали. Они приехали и их не проверяли, их было много. Они прилетели на больших самолетах и это было позорно", – подчеркнул Трамп, отметив, что накануне он приостановил рассмотрение всех заявок на въезд афганцев в США.

Ранее Трамп уже нападал на журналистов