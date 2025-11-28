Укр Рус
28 листопада, 12:14
"Ти тупа людина": Трамп накинувся на журналістку через питання про напад на нацгвардійців

Сергій Попович
Основні тези
  • Президент США Дональд Трамп різко відреагував на питання журналістки про звинувачення адміністрації Байдена у нападі на нацгвардійців, назвавши її "тупою людиною".
  • Трамп звинуватив міграційну політику Байдена у прибутті афганських біженців, заявивши, що їх не перевіряли і що закони ускладнюють їхнє видворення з країни.

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на питання журналістки щодо того, чому він звинувачує адміністрацію Байдена у нападі на службовців Національної гвардії. Інцидент стався нещодавно.

Трамп вважає, що причина події у міграційній політиці адміністрації Джо Байдена. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію пресконференції Трампа у Флориді 27 листопада.

Як Трамп накинувся на журналістку?

Трамп знову критично висловився про політику попередньої адміністрації стосовно міграції, зокрема про прибуття біженців з Афганістану. На уточнення, чому саме Джо Байден несе відповідальність за дії 29-річного Рахманулли Лаканвали у Вашингтоні, Трамп відповів у різкій манері.

Ти тупа? Ти тупа людина, якщо задаєш таке запитання, 
– сказав він журналістці.

Трамп обізвав журналістку: дивіться відео

Він заявив, що афганські біженці прибули літаками разом із тисячами інших людей, яких, на його думку, не повинні були пропускати, і додав, що закони ускладнюють їхнє видворення з країни.

"Ви не зможете їх вигнати, якщо вони в'їхали. Вони приїхали і їх не перевіряли, їх було багато. Вони прилетіли на великих літаках і це було ганебно", – підкреслив Трамп, зазначивши, що напередодні він призупинив розгляд усіх заявок на в’їзд афганців до США.

Раніше Трамп вже нападав на журналістів

  • Дональд Трамп назвав журналістку Bloomberg "свинкою" під час сесії запитань і відповідей на борту Air Force One.

  • Вона запитала у нього, чи не хоче він оприлюднити решту файлів у справі Епштейна. Дональд Трамп зі свого боку вказав їй пальцем в обличчя та образливо відповів: "Тихо, тихо, свинко".

  • До слова, також ще раніше Дональд Трамп конфліктував з іншим репортером агентства Bloomberg. "Ви дасте мені закінчити свою заяву? Ви найгірший. Ви з Bloomberg, так? Ви найгірший", – казав він журналісту.