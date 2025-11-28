"Ти тупа людина": Трамп накинувся на журналістку через питання про напад на нацгвардійців
- Президент США Дональд Трамп різко відреагував на питання журналістки про звинувачення адміністрації Байдена у нападі на нацгвардійців, назвавши її "тупою людиною".
- Трамп звинуватив міграційну політику Байдена у прибутті афганських біженців, заявивши, що їх не перевіряли і що закони ускладнюють їхнє видворення з країни.
Президент США Дональд Трамп різко відреагував на питання журналістки щодо того, чому він звинувачує адміністрацію Байдена у нападі на службовців Національної гвардії. Інцидент стався нещодавно.
Трамп вважає, що причина події у міграційній політиці адміністрації Джо Байдена. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію пресконференції Трампа у Флориді 27 листопада.
Дивіться також Стрілянина біля Білого дому: під підозрою громадянин Афганістану, інцидент розслідують як теракт
Як Трамп накинувся на журналістку?
Трамп знову критично висловився про політику попередньої адміністрації стосовно міграції, зокрема про прибуття біженців з Афганістану. На уточнення, чому саме Джо Байден несе відповідальність за дії 29-річного Рахманулли Лаканвали у Вашингтоні, Трамп відповів у різкій манері.
Ти тупа? Ти тупа людина, якщо задаєш таке запитання,
– сказав він журналістці.
Трамп обізвав журналістку: дивіться відео
Він заявив, що афганські біженці прибули літаками разом із тисячами інших людей, яких, на його думку, не повинні були пропускати, і додав, що закони ускладнюють їхнє видворення з країни.
"Ви не зможете їх вигнати, якщо вони в'їхали. Вони приїхали і їх не перевіряли, їх було багато. Вони прилетіли на великих літаках і це було ганебно", – підкреслив Трамп, зазначивши, що напередодні він призупинив розгляд усіх заявок на в’їзд афганців до США.
Раніше Трамп вже нападав на журналістів
Дональд Трамп назвав журналістку Bloomberg "свинкою" під час сесії запитань і відповідей на борту Air Force One.
Вона запитала у нього, чи не хоче він оприлюднити решту файлів у справі Епштейна. Дональд Трамп зі свого боку вказав їй пальцем в обличчя та образливо відповів: "Тихо, тихо, свинко".
До слова, також ще раніше Дональд Трамп конфліктував з іншим репортером агентства Bloomberg. "Ви дасте мені закінчити свою заяву? Ви найгірший. Ви з Bloomberg, так? Ви найгірший", – казав він журналісту.