"Ти тупа людина": Трамп накинувся на журналістку через питання про напад на нацгвардійців

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на питання журналістки щодо того, чому він звинувачує адміністрацію Байдена у нападі на службовців Національної гвардії. Інцидент стався нещодавно.

Трамп вважає, що причина події у міграційній політиці адміністрації Джо Байдена. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію пресконференції Трампа у Флориді 27 листопада.

Дивіться також Стрілянина біля Білого дому: під підозрою громадянин Афганістану, інцидент розслідують як теракт

Як Трамп накинувся на журналістку?

Трамп знову критично висловився про політику попередньої адміністрації стосовно міграції, зокрема про прибуття біженців з Афганістану. На уточнення, чому саме Джо Байден несе відповідальність за дії 29-річного Рахманулли Лаканвали у Вашингтоні, Трамп відповів у різкій манері.

Ти тупа? Ти тупа людина, якщо задаєш таке запитання,

– сказав він журналістці.

Трамп обізвав журналістку: дивіться відео

Він заявив, що афганські біженці прибули літаками разом із тисячами інших людей, яких, на його думку, не повинні були пропускати, і додав, що закони ускладнюють їхнє видворення з країни.

"Ви не зможете їх вигнати, якщо вони в'їхали. Вони приїхали і їх не перевіряли, їх було багато. Вони прилетіли на великих літаках і це було ганебно", – підкреслив Трамп, зазначивши, що напередодні він призупинив розгляд усіх заявок на в’їзд афганців до США.

Раніше Трамп вже нападав на журналістів