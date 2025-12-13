Почему Трамп отказывается от встречи с Зеленским: дипломат откровенно назвал причину

Владимир Зеленский, а также европейские лидеры пытаются убедить Дональда Трампа изменить его позицию относительно окончания войны в Украине. Однако пока это не имеет результатов.

Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в разговоре с 24 Каналом объяснил, какие действия со стороны Европы и Украины могли бы убедить президента США встать на их сторону. Он предположил, какие аргументы могли бы повлиять на него.

К теме Трамп заявил, что поможет Украине с гарантиями безопасности, и снова упрекнул Зеленского

Какие политики могут повлиять на мнение Трампа?

Огрызко отметил, что в Вашингтон должны приехать европейские лидеры вместе с Зеленским, а также Генсек НАТО, президент Еврокомиссии, председатель Совета Европы и спокойно объяснить Трампу, что он ошибается.

Сейчас происходят челночные переговоры между Зеленским и всеми лидерами. Трое сильнейшие из них (Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Кир Стармер – 24 Канал) решили, что надо позвонить Трампу и объяснить ему, что предложенная им капитуляция Украины является неприемлемой ни для Киева, ни для Европы,

– подчеркнул экс-министр иностранных дел.

Они, наверное, находят нужные слова, чтобы сказать, что они очень счастливы, что Трамп руководит этим процессом. А в предложенном им мирном плане есть куча глупостей, на которые они не могут согласиться. Поэтому они, как предположил дипломат, готовы на переговоры во всех форматах, со всеми, с кем можно и нельзя, но определенные вещи в соглашении нужно изменить.

Обратите внимание! По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Дональд Трамп чрезвычайно разочарован и Россией, и Украиной и устал "от встреч, которые проводятся только ради встреч". Он, как заметила Левитт, "не хочет больше разговоров, он хочет действий", а также стремится, чтобы "эта война закончилась".

Также сейчас, как заметил он, Трамп не хочет встречаться с Зеленским. То он сказал, что встретимся на День благодарения, потом – до Рождества. А когда Зеленский говорит, что готов приехать, Трамп куда-то уходит.

Это происходит потому, что даже убежденному путинофилу Трампу трудно аргументировать определенные вещи. Поэтому он не хочет такой дискуссии, ведь он в ней, очевидно, проигрывает. Ему нечем крыть, и это как раз тот случай, когда можно сказать, что у вас, господин Трамп, "нет карт", ведь карта "кто сильнее, тот прав", не работает,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

В общем Трамп по мнению дипломата, мало кого слушает, но когда ему излагают аргументы по пунктам и простыми словами, он не может на это не реагировать.

О чем европейские лидеры говорили с Трампом?