Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в разговоре с 24 Каналом объяснил, какие действия со стороны Европы и Украины могли бы убедить президента США встать на их сторону. Он предположил, какие аргументы могли бы повлиять на него.
К теме Трамп заявил, что поможет Украине с гарантиями безопасности, и снова упрекнул Зеленского
Какие политики могут повлиять на мнение Трампа?
Огрызко отметил, что в Вашингтон должны приехать европейские лидеры вместе с Зеленским, а также Генсек НАТО, президент Еврокомиссии, председатель Совета Европы и спокойно объяснить Трампу, что он ошибается.
Сейчас происходят челночные переговоры между Зеленским и всеми лидерами. Трое сильнейшие из них (Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Кир Стармер – 24 Канал) решили, что надо позвонить Трампу и объяснить ему, что предложенная им капитуляция Украины является неприемлемой ни для Киева, ни для Европы,
– подчеркнул экс-министр иностранных дел.
Они, наверное, находят нужные слова, чтобы сказать, что они очень счастливы, что Трамп руководит этим процессом. А в предложенном им мирном плане есть куча глупостей, на которые они не могут согласиться. Поэтому они, как предположил дипломат, готовы на переговоры во всех форматах, со всеми, с кем можно и нельзя, но определенные вещи в соглашении нужно изменить.
Обратите внимание! По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Дональд Трамп чрезвычайно разочарован и Россией, и Украиной и устал "от встреч, которые проводятся только ради встреч". Он, как заметила Левитт, "не хочет больше разговоров, он хочет действий", а также стремится, чтобы "эта война закончилась".
Также сейчас, как заметил он, Трамп не хочет встречаться с Зеленским. То он сказал, что встретимся на День благодарения, потом – до Рождества. А когда Зеленский говорит, что готов приехать, Трамп куда-то уходит.
Это происходит потому, что даже убежденному путинофилу Трампу трудно аргументировать определенные вещи. Поэтому он не хочет такой дискуссии, ведь он в ней, очевидно, проигрывает. Ему нечем крыть, и это как раз тот случай, когда можно сказать, что у вас, господин Трамп, "нет карт", ведь карта "кто сильнее, тот прав", не работает,
– подчеркнул Владимир Огрызко.
В общем Трамп по мнению дипломата, мало кого слушает, но когда ему излагают аргументы по пунктам и простыми словами, он не может на это не реагировать.
О чем европейские лидеры говорили с Трампом?
Президент Франции, канцлер Германии и премьер Великобритании провели 10 декабря 40-минутный разговор с президентом США о последних событиях в процессе согласования мирного плана.
Лидеры пришли к выводу, что "сейчас наступил критический момент" для Украины, ее народа и общей безопасности евроатлантического региона.
В то же время Трамп во время разговора посоветовал Макрону, Мерцу и Стармеру, как вести себя с Владимиром Зеленским. А именно давить на президента Украины, чтобы он согласился на мирный план.
По словам Трампа этот разговор проходил "в достаточно жестких тонах", несмотря на то, что лидеры трех европейских государств являются его давними партнерами.
По словам Трампа, лидеры предложили ему личную встречу с участием Владимира Зеленского. Однако он пока не определился, поедет ли на нее.