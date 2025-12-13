Дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко у розмові з 24 Каналом пояснив, які дії з боку Європи та України могли б переконати президента США встати на їхній бік. Він припустив, які аргументи могли б вплинути на нього.

Які політики можуть вплинути на думку Трампа?

Огризко зазначив, що до Вашингтону мають приїхати європейські лідери разом із Зеленським, а також Генсек НАТО, президентка Єврокомісії, голова Ради Європи і спокійно пояснити Трампу, що він помиляється.

Зараз відбуваються човникові переговори між Зеленським і всіма лідерами. Троє найсильніші з них (Еммануель Макрон, Фридрих Мерц та Кір Стармер – 24 Канал) вирішили, що треба подзвонити Трампу і пояснити йому, що запропонована ним капітуляція України є неприйнятною ані для Києва, ані для Європи,

– наголосив ексміністр закордонних справ.

Вони, напевно, знаходять потрібні слова, щоб сказати, що є дуже щасливими, що Трамп керує цим процесом. А у запропонованому ним мирному плані є купа дурниць, на які вони не можуть погодитися. Тому вони, як припустив дипломат, готові на переговори у всіх форматах, з усіма, з ким можна і не можна, але певні речі в угоді потрібно змінити.

Зверніть увагу! За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, Дональд Трамп надзвичайно розчарований і Росією, і Україною та втомився "від зустрічей, які проводяться лише заради зустрічей". Він, як зауважила Левітт, "не хоче більше розмов, він хоче дій", а також прагне, щоб "ця війна закінчилася".

Також зараз, як зауважив він, Трамп не хоче зустрічатися із Зеленським. То він сказав, що зустрінемося на День подяки, потім – до Різдва. А коли Зеленський каже, що готовий приїхати, Трамп кудись уходить.

Це відбувається тому, що навіть переконаному путінофілу Трампу важко аргументувати певні речі. Тому він не хоче такої дискусії, адже він у ній, очевидно, програє. Йому немає чим крити, і це якраз той випадок, коли можна сказати, що вас, пане Трамп, "немає карт", адже карта "хто сильніший, той правий", не працює,

– наголосив Володимир Огризко.

Загалом Трамп. на думку дипломата, мало кого слухає, але коли йому викладають аргументи по пунктах і простими словами, він не може на це не реагувати.

Про що європейські лідери говорили з Трампом?