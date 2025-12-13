Укр Рус
24 Канал Новини політики Чому Трамп відмовляється від зустрічі із Зеленським: дипломат відверто назвав причину
13 грудня, 23:02
4

Чому Трамп відмовляється від зустрічі із Зеленським: дипломат відверто назвав причину

Вікторія Грабовська
Основні тези
  • Дональд Трамп не бажає зустрічатися з Володимиром Зеленським, відкладаючи зустріч на різні приводи.
  • Володимир Огризко зазначив, що європейські лідери разом із Зеленським намагаються переконати Трампа змінити його позицію щодо війни в Україні, але поки безрезультатно.

Володимир Зеленський, а також європейські лідери намагаються переконати Дональда Трампа змінити його позицію щодо закінчення війни в Україні. Проте наразі це не має результатів.

Дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко у розмові з 24 Каналом пояснив, які дії з боку Європи та України могли б переконати президента США встати на їхній бік. Він припустив, які аргументи могли б вплинути на нього.

До теми Трамп заявив, що допоможе Україні з гарантіями безпеки, та знову дорікнув Зеленському 

Які політики можуть вплинути на думку Трампа? 

Огризко зазначив, що до Вашингтону мають приїхати європейські лідери разом із Зеленським, а також Генсек НАТО, президентка Єврокомісії, голова Ради Європи і спокійно пояснити Трампу, що він помиляється.  

Зараз відбуваються човникові переговори між Зеленським і всіма лідерами. Троє найсильніші з них (Еммануель Макрон, Фридрих Мерц та Кір Стармер – 24 Канал) вирішили, що треба подзвонити Трампу і пояснити йому, що запропонована ним капітуляція України є неприйнятною ані для Києва, ані для Європи, 
– наголосив ексміністр закордонних справ. 

Вони, напевно, знаходять потрібні слова, щоб сказати, що є дуже щасливими, що Трамп керує цим процесом. А у запропонованому ним мирному плані є купа дурниць, на які вони не можуть погодитися. Тому вони, як припустив дипломат, готові на переговори у всіх форматах, з усіма, з ким можна і не можна, але певні речі в угоді потрібно змінити. 

Зверніть увагу! За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, Дональд Трамп надзвичайно розчарований і Росією, і Україною та втомився "від зустрічей, які проводяться лише заради зустрічей". Він, як зауважила Левітт, "не хоче більше розмов, він хоче дій", а також прагне, щоб "ця війна закінчилася". 

Також зараз, як зауважив він, Трамп не хоче зустрічатися із Зеленським. То він сказав, що зустрінемося на День подяки, потім – до Різдва. А коли Зеленський каже, що готовий приїхати, Трамп кудись уходить. 

Це відбувається тому, що навіть переконаному путінофілу Трампу важко аргументувати певні речі. Тому він не хоче такої дискусії, адже він у ній, очевидно, програє. Йому немає чим крити, і це якраз той випадок, коли можна сказати, що вас, пане Трамп, "немає карт", адже карта "хто сильніший, той правий", не працює, 
– наголосив Володимир Огризко. 

Загалом Трамп. на думку дипломата, мало кого слухає, але коли йому викладають аргументи по пунктах і простими словами, він не може на це не реагувати. 

Про що європейські лідери говорили з Трампом?

  • Президент Франції, канцлер Німеччини та прем'єр Великої Британії провели 10 грудня 40-хвилинну розмову з президентом США щодо останніх подій у процесі узгодження мирного плану.

  • Лідери дійшли висновку, що "нині настав критичний момент" для України, її народу та спільної безпеки євроатлантичного регіону.

  • Водночас Трамп під час розмови порадив Макрону, Мерцу та Стармеру, як поводитися із Володимиром Зеленським. А саме тиснути на президента України, щоб він погодився на мирний план.  

  • За словами Трампа ця розмова відбувалася "у достатньо жорстких тонах", попри те, що лідери трьох європейських держав є його давніми партнерами. 

  • За словами Трампа, лідери запропонували йому особисту зустріч за участю Володимира Зеленського. Однак він поки не визначився, чи поїде на неї.