Чому Трамп відмовляється від зустрічі із Зеленським: дипломат відверто назвав причину
- Дональд Трамп не бажає зустрічатися з Володимиром Зеленським, відкладаючи зустріч на різні приводи.
- Володимир Огризко зазначив, що європейські лідери разом із Зеленським намагаються переконати Трампа змінити його позицію щодо війни в Україні, але поки безрезультатно.
Володимир Зеленський, а також європейські лідери намагаються переконати Дональда Трампа змінити його позицію щодо закінчення війни в Україні. Проте наразі це не має результатів.
Дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко у розмові з 24 Каналом пояснив, які дії з боку Європи та України могли б переконати президента США встати на їхній бік. Він припустив, які аргументи могли б вплинути на нього.
До теми Трамп заявив, що допоможе Україні з гарантіями безпеки, та знову дорікнув Зеленському
Які політики можуть вплинути на думку Трампа?
Огризко зазначив, що до Вашингтону мають приїхати європейські лідери разом із Зеленським, а також Генсек НАТО, президентка Єврокомісії, голова Ради Європи і спокійно пояснити Трампу, що він помиляється.
Зараз відбуваються човникові переговори між Зеленським і всіма лідерами. Троє найсильніші з них (Еммануель Макрон, Фридрих Мерц та Кір Стармер – 24 Канал) вирішили, що треба подзвонити Трампу і пояснити йому, що запропонована ним капітуляція України є неприйнятною ані для Києва, ані для Європи,
– наголосив ексміністр закордонних справ.
Вони, напевно, знаходять потрібні слова, щоб сказати, що є дуже щасливими, що Трамп керує цим процесом. А у запропонованому ним мирному плані є купа дурниць, на які вони не можуть погодитися. Тому вони, як припустив дипломат, готові на переговори у всіх форматах, з усіма, з ким можна і не можна, але певні речі в угоді потрібно змінити.
Зверніть увагу! За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, Дональд Трамп надзвичайно розчарований і Росією, і Україною та втомився "від зустрічей, які проводяться лише заради зустрічей". Він, як зауважила Левітт, "не хоче більше розмов, він хоче дій", а також прагне, щоб "ця війна закінчилася".
Також зараз, як зауважив він, Трамп не хоче зустрічатися із Зеленським. То він сказав, що зустрінемося на День подяки, потім – до Різдва. А коли Зеленський каже, що готовий приїхати, Трамп кудись уходить.
Це відбувається тому, що навіть переконаному путінофілу Трампу важко аргументувати певні речі. Тому він не хоче такої дискусії, адже він у ній, очевидно, програє. Йому немає чим крити, і це якраз той випадок, коли можна сказати, що вас, пане Трамп, "немає карт", адже карта "хто сильніший, той правий", не працює,
– наголосив Володимир Огризко.
Загалом Трамп. на думку дипломата, мало кого слухає, але коли йому викладають аргументи по пунктах і простими словами, він не може на це не реагувати.
Про що європейські лідери говорили з Трампом?
Президент Франції, канцлер Німеччини та прем'єр Великої Британії провели 10 грудня 40-хвилинну розмову з президентом США щодо останніх подій у процесі узгодження мирного плану.
Лідери дійшли висновку, що "нині настав критичний момент" для України, її народу та спільної безпеки євроатлантичного регіону.
Водночас Трамп під час розмови порадив Макрону, Мерцу та Стармеру, як поводитися із Володимиром Зеленським. А саме тиснути на президента України, щоб він погодився на мирний план.
За словами Трампа ця розмова відбувалася "у достатньо жорстких тонах", попри те, що лідери трьох європейських держав є його давніми партнерами.
За словами Трампа, лідери запропонували йому особисту зустріч за участю Володимира Зеленського. Однак він поки не визначився, чи поїде на неї.