Зеленский в интервью Fox News детализировал, как сейчас относится Трамп к Украине и каких шагов ждет Киев от США. А также рассказал, как относятся к Украине Китай, Иран и Индия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Изменилось ли отношение Трампа к Украине?

Зеленский выразил мнение, что позиция Трампа по Украине изменилась. Он "понимает, что мы не можем просто обменяться территориями".

Украинский президент повторил, что Трамп является "геймчейнджером" – человеком, от которого многое зависит и который способен изменить ход событий. Поэтому Украина надеется, что Трамп может изменить отношение Си Цзиньпина к войне в Украине.

Пока что же не ощущается, что Китай хочет закончить войну России против Украины.

Смотрите видео интервью Зеленского Fox News

Как относятся к Украине Иран и Индия?

Зеленский уверен, что Иран никогда станет на сторону Украины.

А вот Индия "в основном с нами". Здесь Украина тоже надеется на активные действия Трампа, направленные на укрепление отношений между странами.

Да, у нас есть эти вопросы с энергетикой, но я думаю, что президент Трамп может справиться с этим вместе с европейцами, наладить более тесные и прочные отношения с Индией. И я думаю, что мы должны сделать все, чтобы не оттолкнуть индийцев, и они изменят свое отношение к российскому энергетическому сектору, я в этом уверен,

– заявил глава государства в интервью Fox News.

Индия закупает российскую нефть и не собирается отказываться от этого