Зеленський в інтерв'ю Fox News деталізував, як зараз ставиться Трамп до України та яких кроків чекає Київ від США. А також розповів, як ставляться до України Китай, Іран та Індія.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Чи ставлення Трампа до України змінилося?

Зеленський висловив думку, що позиція Трампа щодо України змінилася. Він "розуміє, що ми не можемо просто обмінятися територіями".

Український президент повторив, що Трамп є "геймчейнджером" – людиною, від якої багато чого залежить і яка здатна змінити перебіг подій. Тому Україна сподівається, що Трамп може змінити ставлення Сі Цзіньпіна до війни в Україні.

Зараз же не відчутно, що Китай хоче закінчити війну Росії проти України.

Як ставляться до України Іран та Індія?

Зеленський упевнений, що Іран ніколи стане на бік України.

А от Індія "здебільшого з нами". Тут Україна теж сподівається на активні дії Трампа, спрямовані на зміцнення відносин між країнами.

Так, у нас є ці питання з енергетикою, але я думаю, що президент Трамп може впоратися з цим разом з європейцями, налагодити більш тісні та міцні відносини з Індією. І я думаю, що ми маємо зробити все, щоб не відштовхнути індійців, і вони змінять своє ставлення до російського енергетичного сектору, я в цьому впевнений,

– заявив глава держави в інтерв'ю Fox News.

Індія закуповує російську нафту та не збирається відмовлятися від цього