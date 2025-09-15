"Трамп может разрушить все": эксперт об угрозе мировой безопасности из-за бездумной политики США
- Эксперт Евгений Добряк считает, что политика Дональда Трампа может привести к потере США своих передовых позиций в мировой политике.
- Действия Трампа могут усилить геополитическое влияние другого глобального игрока и угрожают мировой безопасности.
Политика Дональда Трампа сразу на нескольких глобальных направлениях может привести к тому, что США потеряют свои передовые позиции в мире. Это также грозит нарушением баланса в мировой безопасности, который существовал на протяжении многих десятилетий.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт-международник Евгений Добряк, отметив, что своей политикой Дональд Трамп предоставляет возможности важному игроку и конкуренту США увеличивать свое геополитическое влияние и экономически усиливаться. Добряк объяснил, как это угрожает действующему миропорядку.
Почему США теряют мировое влияние?
Эксперт-международник отметил, что во времена президентства Джозефа Байдена, он сумел после напряжения в отношениях США и Китая найти взаимопонимание с Си Цзиньпином во многих военно-технических и военно-политических вопросах. Однако Трамп своей политикой нивелировал эти усилия.
Сейчас вся сила и активность передана Пекину. Теперь Китай рассчитывает, когда именно ему осуществить военно-технические мероприятия против Тайваня. Если завтра или через полгода Си Цзиньпин осуществит военную блокаду острова, а затем и его захват, то вряд ли седьмому флоту США будет приказано защитить Тайвань как союзника и партнера страны,
– предположил Добряк.
Обратите внимание! Для Китая контроль над Тайванем имеет большое военно-стратегическое и геостратегическое значение. Фактически это означает держать в руках две мощнейшие логистические артерии Азии и мира – Восточнокитайское и Южнокитайское моря и Тайваньский пролив. Товарооборот по этих логистических путях составляет 5,5 триллиона долларов в год.
У Китая, по его мнению, сейчас развязаны руки. Если Трамп будет продолжать ту же политику, то он подойдет к пропасти, из которой будет очень трудно отойти и вернуть Соединенные Штаты в статус глобального гегемона.
Как Трамп меняет отношения США со странами Персидского залива?
США сейчас также проводят бездумную политику на Ближнем Востоке. Удар Израиля по Катару (несмотря на уважение к борьбе израильтян за собственную безопасность), нарушили государственный суверенитет одной из самых богатых и влиятельных стран мира.
Если Соединенные Штаты не могут гарантировать безопасность в странах Персидского залива, которые были союзниками западных стран, прежде всего США и Великобритании, тогда эти государства будут смотреть в сторону Китая. Они, по его мнению, будут искать у Пекина зонтик безопасности. А это уже реальная проблема, потому что эти страны являются крупнейшими поставщиками энергоносители в мире.
Это угрожает, как предположил эксперт-международник, архитектуре безопасности и оборонным составляющим, что выстроены еще с 1945 года между США и Саудовской Аравией относительно монополии Вашингтона на разработку саудовских месторождений. Эта формула работает до сих пор: нефть в обмен на безопасность.
Трамп может разрушить все это. Он подписал с Катаром соглашения на триллионы долларов, но не сделал элементарных вещей. В частности, потому что он не может решить вопрос с Газой и достичь мира в регионе,
– отметил Евгений Добряк.
Поэтому, если президент США не контролирует эти процессы, то это, добавил эксперт-международник, может привести к хаосу в системе глобальной безопасности, что будет приведет к последствиям мирового масштаба.
Отношения США и Китая: что происходит?
- Дональд Трамп пытается повлиять на Китай и ослабить его, введя высокие тарифы. Так, он предложил ЕС ввести 100% пошлины на товары из Китая, а также Индии. Он рассматривает это как инструмент давления на Россию по прекращению войны в Украине.
- В то же время США и Китай стремятся избежать экономического кризиса в отношениях. Способствовать этому должны переговоры министра финансов США Скотта Бессента и вице-премьера Китая Хэ Лифен в Мадриде. Они должны обсудить соглашение об обязательствах Пекина закупать товары в обмен на снижение тарифов США. Однако "больших прорывов" от этой встречи не ожидается.
- Также по мнению политолога Максима Несвитайлова, Китай представляется на сегодня более взвешенным партнером для многих стран, чем США. Потому что с Пекином можно по крайней мере договариваться и он будет придерживаться договора. В то же время Си, по его словам, "завтра не начнет говорить, что накладывает пошлины на 50%", как это делает Трамп. Также Пекин не станет "оскорблять или унижать лидеров", ведь это не в стиле его политики.