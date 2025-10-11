Дональд Трамп заявил, что урегулировал семь войн, и приблизился к окончанию восьмой – войны в Украине. При этом он открыто заявляет, что разочаровался в России. Но несмотря на это рычаги, благодаря которым может закончиться война в Украине, есть именно у США.

Об этом в эфире 24 Канала сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, объяснив риторику президента США. Также он указал какую роль в урегулировании войны в Украине играет Китай.

Какой единственный конкурентный механизм имеет сейчас Россия?

Подоляк отметил, что подобные высказывания Дональда Трампа – это его информационная тактика. Он сначала делает такие заявления, а потом уже под это ищет возможности логистически решить задачу.

Ранее он говорил о том, что разочарован в Путине, что он воспринимал его немножко иначе, более рациональным человеком,

– отметил советник главы ОПУ.

Сегодня понятно, по его мнению, что без использования жестких инструментов с Россией ни о чем договориться нельзя. Потому что она вводит всех в заблуждение. Очевидно, что она хочет воевать.

Трамп начал гораздо реалистичнее смотреть на то, что надо делать в отношении России. США нужно использовать милитарные, экономические возможности, более жестко разговаривать также с Китаем, потому что он сегодня все больше доминирует в политическом глобальном пространстве,

– подчеркнул он.

Дональд Трамп, по словам Подоляка, не хочет проигрыша США в этом глобальном противостоянии. Он осознает, что Украина и Европа – все равно союзники Соединенных Штатов, которые заинтересованы в их доминировании.

Также президент США понимает, если что-то попросить у России, это не сработает, поэтому надо использовать другие инструменты.

Однако ключевое то, что Путин не является человеком рационального мотивационного плана, с ним заключить какие-то соглашения не получится, пока Россия не будет терять. Это потери экономические, милитарные, социальные,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

В то же время Владимир Зеленский предупреждает, если в России начнется мобилизация, это будет свидетельствовать о начале глобальной войны. Заявление президента Украины, по мнению Подоляка, гораздо глубже – он говорит о мотивации России, о том, что она не останавливается и не хочет этого делать.

Обратите внимание! Зеленский отметил, что Путин был вынужден отказаться от масштабной мобилизации, потому что начал терять рейтинг. Если же она будет объявлена в России, это будет вызовом Европе, потому что тогда Путин начнет большую войну. По словам Зеленского, надо смотреть на карту Европы – там, где "будут быстрые успехи", туда Россия и пойдет, если будет мобилизация.

"Россия стопроцентно вкладывается в войну. Это сегодня единственный конкурентный механизм, который есть у нее. Нет войны – нет конкурентоспособности России и на глобальном, и даже на региональном уровне", – отметил он.

Россияне полностью перестроили свою экономику, поставив ее на милитарные рельсы. Россия экономически полностью зависима от Китая. Он донатит Москве на войну, дает ей возможность продолжать воевать. А Россия, как указал советник главы ОПУ, откровенно издевается над инициативами США и провоцирует Европу.

Поэтому с одной стороны Соединенные Штаты абсолютно точно на разных уровнях осознают, что дальше продолжать занимать пассивную позицию в отношении России – будет означать тотальный проигрыш Китая. С другой – Россия абсолютно сознательно идет дальше по эскалационной траектории. Она хочет продолжать войну,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Тогда, по его мнению, Вашингтону нужно или использовать инструменты принуждения против Москвы, или он проигрывает глобальное доминирование Пекину.

