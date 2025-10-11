Однако одна страна должна помешать планам Путина. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на слова Владимира Зеленского.

Как президент Украины расценивает роль США в урегулировании войны?

Зеленский подчеркнул важность помощи и поддержки международных союзников, в частности Соединенных Штатов. По его мнению, именно усилия Америки, в частности Дональда Трампа, могут повлиять на российского диктатора.

Америка должна успокоить Путина,

– сказал президент.

Он также призвал европейских партнеров "не опускать рук" и не прекращать всячески давить на Россию, помогая Украине в урегулировании войны и установлении мира.

В то же время Владимир Зеленский считает, что украинцы должны продолжать делать свое дело и противостоять российской агрессии.

Интересно! Несмотря на ключевую роль США в международной политике, реакция Трампа на российскую агрессию в странах Европы не отличается особой решительностью. Аналитик Евгений Костогрызов выделил три основных фактора, объясняющие сдержанный ответ Дональда Трампа на действия Путина, среди которых его страх потерпеть провал на международной арене.

