Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, фактически Трамп действительно может передать Украине ракеты "Томагавк". Однако не все так просто.

Смотрите также Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина

Получит ли Украина ракеты "Томагавк"?

Как отметил Саакян, политическая ситуация Трампа с шатдауном в США побуждает его принять такое решение. Потом он будет жаловаться, что конгрессмены блокируют бюджет. Также он неоднократно уже называл Россию "бумажным тигром", что явно раздражает Кремль.

Он это делает сознательно, потому что таков его политико-информационный инструмент внутриполитической борьбы. Среди его сторонников 80%+ относятся плохо к Путину и России. И 51%+ – положительно к поддержке Украины. Еще 3-4 месяца назад их было всего 30%. Среди MAGA растут проукраинские настроения. И Трампу надо на это реагировать,

– отметил Саакян.

Впрочем, через некоторое время Украина столкнется с другой проблемой. Уже что-то похожее происходило несколько месяцев назад. Тогда обычные американцы и представители местной власти искренне удивлялись, что война еще продолжается. Они же слышали, что Трамп говорил о переговорах. А сами за войной не следят. То же самое может быть и с "Томагавками".

Трамп создает информационный повод, который положительно влияет на его рейтинг. Он еще неоднократно вспомнит за "Томагавки". Однако при нем действительно могут их передать. И эта позиция усиливает нас. Это лучше, чем разговоры о прекращении помощи. Негативный момент – это не свидетельствует, что Трамп отказался от идеи поторговаться с Россией. Просто он теперь жестче заходит. Но договориться с Россией может быть его целью,

– объяснил Саакян.

Также Трамп может передать Украине, условно, всего одну пусковую установку и 4-8 ракет "Томагавк" к ней. Тогда сам факт передачи будет. Но вряд ли это сильно повлияет на ситуацию.

"Томагавки" для Украины: кратко