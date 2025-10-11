Дональд Трамп заявив, що врегулював сім війн, і наблизився до закінчення восьмої – війни в Україні. При цьому він відкрито заявляє, що розчарувався в Росії. Але попри це важелі, завдяки яким може закінчитися війна в Україні, є саме у США.

Про це в ефірі 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, пояснивши риторику президента США. Також він вказав яку роль у врегулюванні війни в Україні грає Китай.

Який єдиний конкурентний механізм має нині Росія?

Подоляк зауважив, що подібні висловлювання Дональда Трампа – це його інформаційна тактика. Він спершу робить такі заяви, а потім вже під це шукає можливості логістично вирішити завдання.

Раніше він говорив про те, що розчарований в Путіні, що він сприймав його трошки інакше, більш раціональною людиною,

– зазначив радник глави ОПУ.

Сьогодні зрозуміло, на його думку, що без використання жорстких інструментів з Росією ні про що домовитись не можна. Тому що вона вводить всіх в оману. Очевидно, що вона хоче воювати.

Трамп почав набагато реалістичніше дивитися на те, що треба робити щодо Росії. США потрібно використовувати мілітарні, економічні можливості, більш жорстко розмовляти також з Китаєм, тому що він сьогодні все більше домінує в політичному глобальному просторі,

– наголосив він.

Дональд Трамп, за словами Подоляка, не хоче програшу США у цьому глобальному протистоянні. Він усвідомлює, що Україна і Європа – це все одно союзники Сполучених Штатів, які зацікавлені в їхньому домінуванні.

Також президент США розуміє, якщо щось попросити у Росії, це не спрацює, тому треба використовувати інші інструменти.

Проте ключове те, що Путін не є людиною раціонального мотиваційного плану, з ним укласти якісь угоди не вийде, поки Росія не буде втрачати. Це втрати економічні, мілітарні, соціальні,

– підкреслив радник глави ОПУ.

Водночас Володимир Зеленський попереджає, якщо у Росії почнеться мобілізація, це свідчитиме про початок глобальної війни. Заява президента України, на думку Подоляка, набагато глибша – він говорить про мотивацію Росії, про те, що вона не зупиняється і не хоче цього робити.

Зверніть увагу! Зеленський наголосив, що Путін був змушений відмовитись від масштабної мобілізації, тому що почав втрачати рейтинг. Якщо ж вона буде оголошена в Росії, це буде викликом Європі, тому що тоді Путін почне велику війну. За словами Зеленського, треба дивитися на мапу Європи – там, де "будуть швидкі успіхи", туди Росія і піде, якщо буде мобілізація.

"Росія стовідсотково вкладається у війну. Це сьогодні єдиний конкурентний механізм, який є у неї. Немає війни – немає конкурентоспроможності Росії і на глобальному, і навіть на регіональному рівні", – відзначив він.

Росіяни повністю перебудували свою економіку, поставивши її на мілітарні рейки. Росія економічно цілком залежна від Китаю. Він донатить Москві на війну, дає їй можливість продовжувати воювати. А Росія, як вказав радник глави ОПУ, відверто знущається з ініціатив США та провокує Європу.

Тому з одного боку Сполучені Штати абсолютно точно на різних рівнях усвідомлюють, що далі продовжувати посідати пасивну позицію щодо Росії – означатиме тотальний програш Китаю. З іншого – Росія абсолютно свідомо йде далі по ескалаційній траєкторії. Вона хоче продовжувати війну,

– наголосив Михайло Подоляк.

Тоді, на його думку, Вашингтону потрібно або використовувати інструменти примусу проти Москви, або він програє глобальне домінування Пекіну.

