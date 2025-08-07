Дональд Трамп впервые подтвердил риторику конкретными шагами в ответ на ядерный шантаж Кремля. В США зафиксированы действия, свидетельствующие о демонстрации боевой готовности, и это не осталось без реакции Москвы.

Председатель Центра совместных действий Олег Рыбачук объяснил 24 Каналу, что Дональд Трамп фактически лишил Владимира Путина монополии на запугивание мира. По его словам, этот раз США продемонстрировали готовность действовать силой, а не только словами.

Трамп сорвал ядерный шантаж Путина

После заявления Трампа о готовности США к ядерной войне, Россия потеряла свое привычное информационное преимущество. По словам Олега Рыбачука, это впервые с начала большой войны, когда американская сторона ответила Кремлю тем же языком силы.

Трамп просто заявил, что Соединенные Штаты готовы к ядерной войне с Россией. После этого россияне заметно притихли, потому что до этого именно они имели монополию пугать мир ядерной риторикой,

– отметил Рыбачук.

Он добавил, что после этого заявления США впервые за 18 лет перебросили тактическое ядерное оружие в Великобританию. Американские самолеты, включая разведывательными, начали действовать вблизи границ России, демонстрируя реальную боевую готовность.

Такие шаги, по его мнению, окончательно показывают смену тактики. Кремль теряет психологическое преимущество, на которое полагался в предыдущие годы.

"Мир через силу": как изменилась тактика Трампа?

Рыбачук отметил, что Трамп впервые начал угрожать России не только словами, а конкретными силовыми шагами. Это, по его мнению, свидетельствует о реальном воплощении формулы "мир через силу", которую ранее воспринимали как популизм.

Трамп впервые начал реально угрожать, причем силой. Сейчас он хочет показать, что у него есть сила, и он готов ее применить,

– отметил Рыбачук.

Он подчеркнул, что раньше эта формула звучала как лозунг без подтверждения. Теперь, когда США демонстрируют готовность к силовому ответу, Путин вынужден реагировать и теряет инициативу.