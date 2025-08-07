Дональд Трамп уперше підтвердив риторику конкретними кроками у відповідь на ядерний шантаж Кремля. У США зафіксовані дії, які свідчать про демонстрацію бойової готовності, і це не залишилося без реакції Москви.

Голова Центру спільних дій Олег Рибачук пояснив 24 Каналу, що Дональд Трамп фактично позбавив Володимира Путіна монополії на залякування світу. За його словами, цього разу США продемонстрували готовність діяти силою, а не лише словами.

Трамп зірвав ядерний шантаж Путіна

Після заяви Трампа про готовність США до ядерної війни, Росія втратила свою звичну інформаційну перевагу. За словами Олега Рибачука, це вперше з початку великої війни, коли американська сторона відповіла Кремлю тією ж мовою сили.

Трамп просто заявив, що Сполучені Штати готові до ядерної війни з Росією. Після цього росіяни помітно притихли, бо до цього саме вони мали монополію лякати світ ядерною риторикою,

– зазначив Рибачук.

Він додав, що після цієї заяви США вперше за 18 років перекинули тактичну ядерну зброю до Великої Британії. Американські літаки, включно з розвідувальними, почали діяти поблизу кордонів Росії, демонструючи реальну бойову готовність.

Такі кроки, на його думку, остаточно показують зміну тактики. Кремль втрачає психологічну перевагу, на яку покладався в попередні роки.

"Мир через силу": як змінилась тактика Трампа?

Рибачук зауважив, що Трамп уперше почав погрожувати Росії не лише словами, а конкретними силовими кроками. Це, на його думку, свідчить про реальне втілення формули "мир через силу", яку раніше сприймали як популізм.

Трамп вперше почав реально погрожувати, причому силою. Зараз він хоче показати, що в нього є сила, і він готовий її застосувати,

– зазначив Рибачук.

Він підкреслив, що раніше ця формула звучала як гасло без підтвердження. Тепер, коли США демонструють готовність до силової відповіді, Путін змушений реагувати та втрачає ініціативу.