Председатель Центра совместных действий Олег Рыбачук объяснил 24 Каналу, что Дональд Трамп фактически лишил Владимира Путина монополии на запугивание мира. По его словам, этот раз США продемонстрировали готовность действовать силой, а не только словами.

Трамп сорвал ядерный шантаж Путина

После заявления Трампа о готовности США к ядерной войне, Россия потеряла свое привычное информационное преимущество. По словам Олега Рыбачука, это впервые с начала большой войны, когда американская сторона ответила Кремлю тем же языком силы.

Трамп просто заявил, что Соединенные Штаты готовы к ядерной войне с Россией. После этого россияне заметно притихли, потому что до этого именно они имели монополию пугать мир ядерной риторикой,

– отметил Рыбачук.

Он добавил, что после этого заявления США впервые за 18 лет перебросили тактическое ядерное оружие в Великобританию. Американские самолеты, включая разведывательными, начали действовать вблизи границ России, демонстрируя реальную боевую готовность.

Такие шаги, по его мнению, окончательно показывают смену тактики. Кремль теряет психологическое преимущество, на которое полагался в предыдущие годы.

"Мир через силу": как изменилась тактика Трампа?

Рыбачук отметил, что Трамп впервые начал угрожать России не только словами, а конкретными силовыми шагами. Это, по его мнению, свидетельствует о реальном воплощении формулы "мир через силу", которую ранее воспринимали как популизм.

Трамп впервые начал реально угрожать, причем силой. Сейчас он хочет показать, что у него есть сила, и он готов ее применить,

– отметил Рыбачук.

Он подчеркнул, что раньше эта формула звучала как лозунг без подтверждения. Теперь, когда США демонстрируют готовность к силовому ответу, Путин вынужден реагировать и теряет инициативу.