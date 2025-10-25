Американистка сказала, кто подтолкнул Трампа к санкциям против России
- Президент США Трамп оставлял для себя разные пути развития ситуации вокруг мирных переговоров, именно из-за поведения Кремля он выбрал вариант – давить на Россию.
- Политолог Александра Филиппенко отметила, что такое решение американского лидера следует рассматривать в комплексе с другими и отметила, какими именно.
Впервые за период своей второй каденции президент США Трамп ввел санкции против России, в частности ее нефтяных компаний. Это важный шаг со стороны американского лидера, который можно расценивать как часть общей стратегии администрации Трампа.
Об этом в интервью 24 Каналу отметила политолог-американист Александра Филиппенко, подчеркнув, что не стоит воспринимать это решение Трампа отдельно от других: отмены его встречи с Путиным в Будапеште, новых законопроектов в Сенате, связанных с Россией.
Смотрите также После новых санкций: спецпредставитель Путина Дмитриев внезапно прибыл в США на переговоры
Что стало толчком для Трампа давить на Кремль?
Американистка напомнила, что в США действует шатдаун, правительство приостановило функционирование, демократы и республиканцы ни на шаг не приближаются друг к другу в вопросах бюджета, однако в других – касательно России, санкций в отношении нее, давления на нее – находят консенсус. Филипенко отметила, что комитет Сената США по международным делам принял законопроект о признании России государством-спонсором терроризма.
Лидер Соединенных Штатов, как объяснила политолог, оставлял для себя разные пути развития ситуации. Она считает, что если бы Путин пошел на определенные компромиссы, прекратил регулярно заявлять о "первопричинах конфликта" и если бы госсекретарь США Рубио действительно увидел желание к миру со стороны России, тогда вполне вероятно, что встреча Трампа и Путина в Венгрии состоялась бы.
Тогда вероятно не было бы санкций, этого законопроекта. Однако главное, что состоялся телефонный разговор Рубио и Лаврова. Российская сторона, вероятно, снова пыталась ввести в заблуждение, ей же надо затягивать время. Рубио через этот дым, который пыталась напустить Россия, просто увидел тупик,
– объяснила Филиппенко.
Американистка убеждена, что Марко Рубио смог донести реальное положение вещей до американского президента. А уже тот, поняв, что никакого продвижения к мирному урегулированию не происходит, принял решение о санкциях в отношении России. Таким образом президент Штатов выбрал вариант идти другим путем, который постоянно готовился.
Коротко о новых санкциях против России и ее реакции:
Соединенные Штаты ввели санкционные ограничения в отношении нефтегазового сектора России, в частности крупнейших российских компаний в этой области "Лукойл" и "Роснефть". В санкционном списке оказалась и 31 их дочерняя фирма. Трамп заявил, что время для принятия такого решения действительно настало и отметил то, что он и так долго ждал.
В Белом доме объяснили решение Трампа тем, что американский лидер хотел тем, что американский лидер хотел видеть заинтересованность в подписании мирного соглашения с обеих сторон: России и Украины. Однако в последнее время со стороны российской стороны президент США такого интереса в достаточной степени не увидел.
Действия США глава Кремля назвал попыткой американцев осуществлять давление на Россию. Владимир Путин также отметил, что его страна не пойдет на уступки в вопросе мирного урегулирования, находясь под таким давлением.
Спецпредставитель российского диктатора Дмитриев на фоне этих событий прилетел в Вашингтон для переговоров со спецпосланником американского лидера Уиткоффом. Они запланированы на 25 октября, тема обсуждения – отношения между США и Россией.