Американистка сказала, кто подтолкнул Трампа к санкциям против России

Впервые за период своей второй каденции президент США Трамп ввел санкции против России, в частности ее нефтяных компаний. Это важный шаг со стороны американского лидера, который можно расценивать как часть общей стратегии администрации Трампа.

Об этом в интервью 24 Каналу отметила политолог-американист Александра Филиппенко, подчеркнув, что не стоит воспринимать это решение Трампа отдельно от других: отмены его встречи с Путиным в Будапеште, новых законопроектов в Сенате, связанных с Россией.

Что стало толчком для Трампа давить на Кремль?

Американистка напомнила, что в США действует шатдаун, правительство приостановило функционирование, демократы и республиканцы ни на шаг не приближаются друг к другу в вопросах бюджета, однако в других – касательно России, санкций в отношении нее, давления на нее – находят консенсус. Филипенко отметила, что комитет Сената США по международным делам принял законопроект о признании России государством-спонсором терроризма.

Лидер Соединенных Штатов, как объяснила политолог, оставлял для себя разные пути развития ситуации. Она считает, что если бы Путин пошел на определенные компромиссы, прекратил регулярно заявлять о "первопричинах конфликта" и если бы госсекретарь США Рубио действительно увидел желание к миру со стороны России, тогда вполне вероятно, что встреча Трампа и Путина в Венгрии состоялась бы.

Тогда вероятно не было бы санкций, этого законопроекта. Однако главное, что состоялся телефонный разговор Рубио и Лаврова. Российская сторона, вероятно, снова пыталась ввести в заблуждение, ей же надо затягивать время. Рубио через этот дым, который пыталась напустить Россия, просто увидел тупик,

– объяснила Филиппенко.

Американистка убеждена, что Марко Рубио смог донести реальное положение вещей до американского президента. А уже тот, поняв, что никакого продвижения к мирному урегулированию не происходит, принял решение о санкциях в отношении России. Таким образом президент Штатов выбрал вариант идти другим путем, который постоянно готовился.

Коротко о новых санкциях против России и ее реакции: