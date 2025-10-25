Американістка сказала, хто підштовхнув Трампа до санкцій проти Росії

Вперше за період своєї другої каденції президент США Трамп впровадив санкції проти Росії, зокрема її нафтових компаній. Це важливий крок з боку американського лідера, який можна розцінювати як частину загальної стратегії адміністрації Трампа.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначила політологиня-американістка Олександра Філіпенко, підкресливши, що не варто сприймати це рішення Трампа окремо від інших: скасування його зустрічі з Путіним у Будапешті, нових законопроєктів в Сенаті, пов'язаних з Росією.

Що стало поштовхом для Трампа тиснути на Кремль?

Американістка нагадала, що в США діє шатдаун, уряд призупинив функціонування, демократи й республіканці ні на крок не наближаються один до одного в питаннях бюджету, проте в інших – стосовно Росії, санкцій щодо неї, тиску на неї – знаходять консенсус. Філіпенко зауважила на тому, що комітет Сенату США з міжнародних справ ухвалив законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Лідер Сполучених Штатів, як пояснила політологиня, залишав для себе різні шляхи розвитку ситуації. Вона вважає, що якби Путін пішов на певні компроміси, припинив регулярно заявляти про "першопричини конфлікту" і якби держсекретар США Рубіо дійсно побачив бажання до миру з боку Росії, тоді цілком ймовірно, що зустріч Трампа та Путіна в Угорщині відбулася б.

Тоді ймовірно не було б санкцій, цього законопроєкту. Однак головне, що відбулась телефонна розмова Рубіо та Лаврова. Російська сторона, певно, знову намагалась ввести в оману, їй же треба затягувати час. Рубіо через цей дим, який намагалась напустити Росія, просто побачив глухий кут,

– пояснила Філіпенко.

Американістка переконана, що Марко Рубіо зміг донести реальний стан речей до американського президента. А вже той, зрозумівши, що ніякого просування до мирного врегулювання не відбувається, ухвалив рішення про санкції стосовно Росії. Таким чином президент Штатів обрав варіант йти іншим шляхом, який постійно готувався.

Коротко про нові санкції проти Росії та її реакцію: