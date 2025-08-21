Я выйду сегодня вечером, – Трамп заявил, что будет патрулировать Вашингтон вместе с Нацгвардией
- Президент США Дональд Трамп заявил, что лично будет патрулировать улицы Вашингтона вместе с полицией и военными.
- Ранее Трамп объявил о развертывании Нацгвардии в Вашингтоне для борьбы с преступностью.
Президент США заявил, что лично выйдет патрулировать улицы столицы. В то же время добавил, что сделает это вместе с полицией и военными.
Об этом Трамп сказал в интервью на радиошоу Тодда Старнса, сообщает 24 Канал.
Трамп планирует патрулировать Вашингтон: что известно?
Американский лидер заявил, что собирается "выйти куда-то" сегодня вечером. Добавил, что "сохранит это в тайне".
Только ты знаешь, ты и твои многочисленные слушатели. У тебя замечательное шоу. Кстати, у тебя очень успешное шоу, если ты еще не слышал. Но я собираюсь выйти сегодня вечером, я думаю, с полицией, с военными, конечно. Так что мы собираемся выполнить свою работу,
– сказал Трамп.
Также похвалил американских нацгвардейцев. Заявил, что они делают "фантастическое дело".
Что этому предшествовало?
- Заметим, что ранее, 11 августа, президент США заявил, что берет под прямой федеральный контроль полицию округа Колумбия. Также отправляет Нацгвардию в Вашингтон.
- Тогда Трамп объяснил, что это необходимо для борьбы с преступностью и "очищения города от бездомных".
- "Нашу столицу захватили жестокие банды и кровожадные преступники", – заявил американский лидер.