Я вийду сьогодні ввечері, – Трамп заявив, що патрулюватиме Вашингтон разом з Нацгвардією
- Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто патрулюватиме вулиці Вашингтона разом з поліцією та військовими.
- Раніше Трамп оголосив про розгортання Нацгвардії у Вашингтоні для боротьби зі злочинністю.
Президент США заявив, що особисто вийде патрулювати вулиці столиці. Водночас додав, що зробить це разом з поліцією та військовими.
Про це Трамп сказав в інтерв'ю на радіошоу Тодда Старнса, повідомляє 24 Канал.
Трамп планує патрулювати Вашингтон: що відомо?
Американський лідер заявив, що збирається "вийти кудись" сьогодні ввечері. Додав, що "збереже це в таємниці".
Тільки ти знаєш, ти та твої численні слухачі. У тебе чудове шоу. До речі, у тебе дуже успішне шоу, якщо ти ще не чув. Але я збираюся вийти сьогодні ввечері, я думаю, з поліцією, з військовими, звичайно. Тож ми збираємося виконати свою роботу,
– сказав Трамп.
Також похвалив американських нацгвардійців. Заявив, що вони роблять "фантастичну справу".
Що цьому передувало?
- Зауважимо, що раніше, 11 серпня, президент США заявив, що бере під прямий федеральний контроль поліцію округу Колумбія. Також відправляє Нацгвардію у Вашингтон.
- Тоді Трамп пояснив, що це необхідно для боротьби зі злочинністю й "очищення міста від безхатьків".
- "Нашу столицю захопили жорстокі банди та кровожерливі злочинці", – заявив американський лідер.