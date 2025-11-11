Трамп начинает напоминать Байдена: аналитик объяснил, что происходит с президентом США

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал фото Дональда Трампа, который якобы спал во время мероприятия, хотя Белый дом это отрицает. Это вызвало сравнение с последними годами президентства Джо Байдена.

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн объяснил 24 Каналу, что у Трампа проявляются признаки возрастного снижения когнитивных способностей, и его спасает только то, что он говорит громко и агрессивно.

Повторяет ли Трамп путь Байдена?

В Белом доме утверждают, что президент в течение всего мероприятия активно отвечал на вопросы журналистов.

Второй срок Трампа начинает напоминать мне срок Байдена. Мы помним, как с 2022 по 2024 годы Байден становился медленнее, слабее, забывал вещи и засыпал. Несмотря на это, демократы делали вид, что никаких проблем нет,

– объяснил Эпштейн.

Ситуация с Трампом продолжалась около 20 минут. Впрочем, эксперт отметил, что это не катастрофа, потому что даже у молодых людей, бывают подобные ситуации.

Однако Трамп, несмотря на энергичность и громкую манеру выступлений, часто выражает противоречивые и нелогичные мысли.

"Его аргументы хаотичны и все менее понятны. Прошел еще даже не год его срока, но последние два года его президентства, вероятно, будут похожи на последние два года Байдена. Разница в том, что Байден – спокойный человек, а Трамп – агрессивный, поэтому выглядит более активным. Но мы видим результат возраста и того, кем Трамп является на самом деле", – сказал Эпштейн.

Что известно о политической ситуации в США?