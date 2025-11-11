Трамп починає нагадувати Байдена: аналітик пояснив, що відбувається з президентом США
- Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом опублікував фото Трампа, нібито сплячого під час заходу, але у Білому домі це заперечили.
- Експерт зазначає, що у Трампа проявляються ознаки зниження когнітивних здібностей, схожі на останні роки президентства Байдена.
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом опублікував фото Дональда Трампа, який начебто спав під час заходу, хоча Білий дім це заперечує. Це викликало порівняння з останніми роками президентства Джо Байдена.
Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн пояснив 24 Каналу, що в Трампа проявляються ознаки вікового зниження когнітивних здібностей, і його рятує лише те, що він говорить голосно й агресивно.
Чи повторює Трамп шлях Байдена?
У Білому домі стверджують, що президент протягом усього заходу активно відповідав на питання журналістів.
Другий термін Трампа починає нагадувати мені термін Байдена. Ми пам'ятаємо, як з 2022 по 2024 роки Байден ставав повільнішим, слабшим, забував речі та засинав. Попри це, демократи вдавали, що жодних проблем немає,
– пояснив Епштейн.
Ситуація з Трампом тривала близько 20 хвилин. Втім, експерт зазначив, що це не катастрофа, бо навіть у молодих людей, бувають подібні ситуації.
Проте Трамп, попри енергійність і гучну манеру виступів, часто висловлює суперечливі та нелогічні думки.
"Його аргументи хаотичні й дедалі менш зрозумілі. Минув ще навіть не рік його терміну, але останні два роки його президентства, імовірно, будуть схожі на останні два роки Байдена. Різниця в тому, що Байден – спокійна людина, а Трамп – агресивний, тому виглядає активнішим. Але ми бачимо результат віку та того, ким Трамп є насправді", – сказав Епштейн.
Що відомо про політичну ситуацію в США?
- Конгрес має достатню підтримку для ухвалення сенатського пакета фінансування, який дозволить завершити шатдаун уряду США. Водночас демократи Палати представників розкритикували компроміс між сенаторами від двох партій і, ймовірно, більшість із них голосуватимуть проти цього законопроєкту.
- Трамп оголосив про запровадження спеціальних виплат щонайменше по 2 тисячі доларів для більшості американців, назвавши їх "дивідендами від мит". За його словами, завдяки тарифам США отримають трильйони доларів, які можна буде спрямувати на зменшення державного боргу.
- З 1 листопада для українських біженців у США припинили дію виплат за "Програмою додаткової допомоги з харчування" (SNAP), які становили близько 210 доларів на людину. Це рішення спричинило шок серед отримувачів, адже тепер під загрозою опинилося продовольче забезпечення українців із тимчасовим захистом.