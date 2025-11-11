Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн пояснив 24 Каналу, що в Трампа проявляються ознаки вікового зниження когнітивних здібностей, і його рятує лише те, що він говорить голосно й агресивно.

Чи повторює Трамп шлях Байдена?

У Білому домі стверджують, що президент протягом усього заходу активно відповідав на питання журналістів.

Другий термін Трампа починає нагадувати мені термін Байдена. Ми пам'ятаємо, як з 2022 по 2024 роки Байден ставав повільнішим, слабшим, забував речі та засинав. Попри це, демократи вдавали, що жодних проблем немає,

– пояснив Епштейн.

Ситуація з Трампом тривала близько 20 хвилин. Втім, експерт зазначив, що це не катастрофа, бо навіть у молодих людей, бувають подібні ситуації.

Проте Трамп, попри енергійність і гучну манеру виступів, часто висловлює суперечливі та нелогічні думки.

"Його аргументи хаотичні й дедалі менш зрозумілі. Минув ще навіть не рік його терміну, але останні два роки його президентства, імовірно, будуть схожі на останні два роки Байдена. Різниця в тому, що Байден – спокійна людина, а Трамп – агресивний, тому виглядає активнішим. Але ми бачимо результат віку та того, ким Трамп є насправді", – сказав Епштейн.

Що відомо про політичну ситуацію в США?