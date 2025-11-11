Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн объяснил 24 Каналу, что у Трампа проявляются признаки возрастного снижения когнитивных способностей, и его спасает только то, что он говорит громко и агрессивно.
Смотрите также: Трамп угрожает судом против BBC: гендиректор и журналист уволились после скандала
Повторяет ли Трамп путь Байдена?
В Белом доме утверждают, что президент в течение всего мероприятия активно отвечал на вопросы журналистов.
Второй срок Трампа начинает напоминать мне срок Байдена. Мы помним, как с 2022 по 2024 годы Байден становился медленнее, слабее, забывал вещи и засыпал. Несмотря на это, демократы делали вид, что никаких проблем нет,
– объяснил Эпштейн.
Ситуация с Трампом продолжалась около 20 минут. Впрочем, эксперт отметил, что это не катастрофа, потому что даже у молодых людей, бывают подобные ситуации.
Однако Трамп, несмотря на энергичность и громкую манеру выступлений, часто выражает противоречивые и нелогичные мысли.
"Его аргументы хаотичны и все менее понятны. Прошел еще даже не год его срока, но последние два года его президентства, вероятно, будут похожи на последние два года Байдена. Разница в том, что Байден – спокойный человек, а Трамп – агрессивный, поэтому выглядит более активным. Но мы видим результат возраста и того, кем Трамп является на самом деле", – сказал Эпштейн.
Что известно о политической ситуации в США?
- Конгресс имеет достаточную поддержку для принятия сенатского пакета финансирования, который позволит завершить шатдаун правительства США. В то же время демократы Палаты представителей раскритиковали компромисс между сенаторами от двух партий и, вероятно, большинство из них будут голосовать против этого законопроекта.
- Трамп объявил о введении специальных выплат минимум по 2 тысячи долларов для большинства американцев, назвав их "дивидендами от пошлин". По его словам, благодаря тарифам США получат триллионы долларов, которые можно будет направить на уменьшение государственного долга.
- С 1 ноября для украинских беженцев в США прекратили действие выплат по "Программе дополнительной помощи по питанию" (SNAP), которые составляли около 210 долларов на человека. Это решение вызвало шок среди получателей, ведь теперь под угрозой оказалось продовольственное обеспечение украинцев с временной защитой.