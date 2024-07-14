Покушение на Трампа: в сети распространили видео, как снайпер стреляет по нападавшему
Источник:RoarOfIreland
Во время выступления Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании неизвестный открыл огонь. Известно, что стрелка, который совершил покушение на политика, ликвидировал снайпер секретной службы.
В сеть попало видео, как на крыше одного из зданий снайпер стреляет по нападавшему.
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Снайпер "опоздал"
На кадрах, опубликованных в соцсети, зафиксирован момент выстрела в Дональда Трампа и реакцию снайпера CST (Counter Sniper Team) секретной службы. Четко видно, что во время того, как американский политик что-то рассказывает своим потенциальным избирателям, начинают раздаваться выстрелы. Уже после того, как нападающий открыл огонь, снайпер отвечает ему.
В сети возмущаются тем, что снайпер позволил злоумышленнику осуществить выстрел первым. Отмечается, что нападавший якобы успел сделать 8 выстрелов, прежде чем, его "нейтрализовали".
Как реагировал снайпер на стрельбу в сторону Трампа: смотрите видео
Также сообщается, что полицию якобы предупредили свидетели о странного вооружённого человека, который ползал на крыше здания, расположенного неподалеку. Пользователи сети возмущены, почему не были приняты меры, чтобы предотвратить стрельбу.
Напомним, что по данным New York Post, в направлении Дональда Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка. Накануне покушения студент записал видео, где выражает ненависть к Трампу и республиканцам.
Что известно о покушении на Трампа
- К вечеру в субботу, 13 июля, по американскому времени, во время митинга Трампа в Пенсильвании неизвестный открыл стрельбу.
- Один участник митинга погиб, еще двое находятся в тяжелом состоянии.
- Самого политика ранило в ухо. Его доставили в больницу, впрочем впоследствии выписали.
- Джо Байден и ряд лидеров мира осудили покушение на Трампа.
- Также отреагировал на стрельбу президент Зеленский. Он заявил, что насилие никогда не должно побеждать.