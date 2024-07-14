За несколько минут до того, как прозвучали выстрелы, на крыше видели мужчину с винтовкой. Об этом журналистам рассказал очевидец.

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Во время митинга Трампа на крыше видели вооруженного мужчину

Грег Смит отметил, что мужчина заполз на крышу здания неподалеку от места митинга в округе Батлер в пятницу вечером. Свидетель указал на нападавшего полиции.

Я думаю о себе: "Почему Трамп все еще говорит, почему они не забрали его со сцены"... Следующее, что вы знаете, – раздается пять выстрелов,

– заявил Грег Смит.

Кроме того, Грэм Смит рассказал, что видел вооруженного мужчину примерно через 5 минут после выступления Трампа. Мужчина ползал на крышу здания рядом.

У него было ружье, мы четко видели винтовку,

– подчеркнул свидетель.

Также отметил, что видел, как агенты Секретной службы ликвидировали стрелка.

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Стрелок находился в ста метрах от Трампа, – CNN

Согласно анализу журналистов, бывший президент находился примерно на расстоянии 400 – 500 футов (120 – 150 метров) от подозреваемого нападавшего во время стрельбы.

Дональд Трамп проводил свой митинг на выставочной площадке Butler Farm Show Grounds в Батлере, штат Пенсильвания, днем субботы.

По данным Секретной службы, вооруженный мужчина произвел несколько выстрелов с "возвышенного места" за пределами митинга.

Источники в правоохранительных органах сообщили СМИ, что стрелок находился на крыше здания неподалеку от места проведения митинга. Его ликвидировала Секретная служба.

Кстати, Associated Press пишет, что правоохранители обнаружили винтовку типа AR. Оружие нашли на месте происшествия, а именно на митинге.

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Трамп сделал первое заявление после стрельбы

Экс-президент США заявил: "Невероятно, что такое могло произойти в нашей стране. На данный момент о стрелке ничего не известно, он мертв. В меня попала пуля, она пробила мне верхнюю часть правого уха. Я понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. У меня началось сильное кровотечение".