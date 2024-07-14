За несколько минут до того, как прозвучали выстрелы, на крыше видели мужчину с винтовкой. Об этом журналистам рассказал очевидец.
Кстати Стрельбу в Трампа расследуют как попытку покушения, два человека погибли: заявление Секретной службы
Во время митинга Трампа на крыше видели вооруженного мужчину
Грег Смит отметил, что мужчина заполз на крышу здания неподалеку от места митинга в округе Батлер в пятницу вечером. Свидетель указал на нападавшего полиции.
Я думаю о себе: "Почему Трамп все еще говорит, почему они не забрали его со сцены"... Следующее, что вы знаете, – раздается пять выстрелов,
– заявил Грег Смит.
Кроме того, Грэм Смит рассказал, что видел вооруженного мужчину примерно через 5 минут после выступления Трампа. Мужчина ползал на крышу здания рядом.
У него было ружье, мы четко видели винтовку,
– подчеркнул свидетель.
Также отметил, что видел, как агенты Секретной службы ликвидировали стрелка.
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Стрелок находился в ста метрах от Трампа, – CNN
- Согласно анализу журналистов, бывший президент находился примерно на расстоянии 400 – 500 футов (120 – 150 метров) от подозреваемого нападавшего во время стрельбы.
- Дональд Трамп проводил свой митинг на выставочной площадке Butler Farm Show Grounds в Батлере, штат Пенсильвания, днем субботы.
- По данным Секретной службы, вооруженный мужчина произвел несколько выстрелов с "возвышенного места" за пределами митинга.
- Источники в правоохранительных органах сообщили СМИ, что стрелок находился на крыше здания неподалеку от места проведения митинга. Его ликвидировала Секретная служба.
- Кстати, Associated Press пишет, что правоохранители обнаружили винтовку типа AR. Оружие нашли на месте происшествия, а именно на митинге.
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Трамп сделал первое заявление после стрельбы
Экс-президент США заявил: "Невероятно, что такое могло произойти в нашей стране. На данный момент о стрелке ничего не известно, он мертв. В меня попала пуля, она пробила мне верхнюю часть правого уха. Я понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. У меня началось сильное кровотечение".