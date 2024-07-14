За кілька хвилин до того, як пролунали постріли, на даху бачили чоловіка з гвинтівкою. Про це журналістам розповів очевидець.

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Під час мітингу Трампа на даху бачили озброєного чоловіка

Грег Сміт зазначив, що чоловік заповз на дах будівлі неподалік від місця мітингу в окрузі Батлер у п'ятницю ввечері. Свідок вказав на нападника поліції.

Я думаю про себе: "Чому Трамп все ще говорить, чому вони не забрали його зі сцени"... Наступне, що ви знаєте, — лунає п'ять пострілів,

– заявив Грег Сміт.

Окрім того, Грем Сміт розповів, що бачив озброєного чоловіка приблизно через 5 хвилин після виступу Трампа. Чоловік повзав на дах будівлі поруч.

У нього була рушниця, ми чітко бачили гвинтівку,

– підкреслив свідок.

Також зазначив, що бачив, як агенти Секретної служби ліквідували стрільця.

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Стрілець перебував у ста метрах від Трампа, – CNN

Згідно з аналізом журналістів, колишній президент перебував приблизно на відстані 400 – 500 футів (120 – 150 метрів) від підозрюваного нападника під час стрілянини.

Дональд Трамп проводив свій мітинг на виставковому майданчику Butler Farm Show Grounds у Батлері, штат Пенсільванія, вдень суботи.

За даними Секретної служби, озброєний чоловік зробив кілька пострілів з "піднесеного місця" за межами мітингу.

Джерела в правоохоронних органах повідомили ЗМІ, що стрілець перебував на даху будівлі неподалік від місця проведення мітингу. Його ліквідувала Секретна служба.

До речі, Associated Press пише, що правоохоронці виявили гвинтівку типу AR. Зброю знайшли на місці події, а саме на мітингу.

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Трамп зробив першу заяву після стрілянини

Експрезидент США заявив: "Неймовірно, що таке могло статися у нашій країні. На цю мить про стрільця нічого не відомо, він мертвий. У мене потрапила куля, вона пробила мені верхню частину правого вуха. Я зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли й одразу відчув, як куля розриває шкіру. У мене почалася сильна кровотеча".