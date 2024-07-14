За кілька хвилин до того, як пролунали постріли, на даху бачили чоловіка з гвинтівкою. Про це журналістам розповів очевидець.
До речі Стрілянину в Трампа розслідують як спробу замаху, дві людини загинули: заява Секретної служби
Під час мітингу Трампа на даху бачили озброєного чоловіка
Грег Сміт зазначив, що чоловік заповз на дах будівлі неподалік від місця мітингу в окрузі Батлер у п'ятницю ввечері. Свідок вказав на нападника поліції.
Я думаю про себе: "Чому Трамп все ще говорить, чому вони не забрали його зі сцени"... Наступне, що ви знаєте, — лунає п'ять пострілів,
– заявив Грег Сміт.
Окрім того, Грем Сміт розповів, що бачив озброєного чоловіка приблизно через 5 хвилин після виступу Трампа. Чоловік повзав на дах будівлі поруч.
У нього була рушниця, ми чітко бачили гвинтівку,
– підкреслив свідок.
Також зазначив, що бачив, як агенти Секретної служби ліквідували стрільця.
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Стрілець перебував у ста метрах від Трампа, – CNN
- Згідно з аналізом журналістів, колишній президент перебував приблизно на відстані 400 – 500 футів (120 – 150 метрів) від підозрюваного нападника під час стрілянини.
- Дональд Трамп проводив свій мітинг на виставковому майданчику Butler Farm Show Grounds у Батлері, штат Пенсільванія, вдень суботи.
- За даними Секретної служби, озброєний чоловік зробив кілька пострілів з "піднесеного місця" за межами мітингу.
- Джерела в правоохоронних органах повідомили ЗМІ, що стрілець перебував на даху будівлі неподалік від місця проведення мітингу. Його ліквідувала Секретна служба.
- До речі, Associated Press пише, що правоохоронці виявили гвинтівку типу AR. Зброю знайшли на місці події, а саме на мітингу.
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Трамп зробив першу заяву після стрілянини
Експрезидент США заявив: "Неймовірно, що таке могло статися у нашій країні. На цю мить про стрільця нічого не відомо, він мертвий. У мене потрапила куля, вона пробила мені верхню частину правого вуха. Я зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли й одразу відчув, як куля розриває шкіру. У мене почалася сильна кровотеча".