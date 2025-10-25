"Это нельзя игнорировать": Буданов объяснил, почему Трампа так волнуют отношения с Путиным
- Кирилл Буданов объяснил, что США прежде всего заботятся о собственных интересах.
- Америка должна принимать во внимание россиян.
Дональд Трамп неоднократно предлагал России выгодные сделки в обмен на мир. США при новой администрации придают отношениям с Кремлем существенное значение.
В интервью для Il Foglio Кирилл Буданов заявил, что понимает Дональда Трампа, который цепляется за любую возможность переговоров с Владимиром Путиным. Как бы там ни было, но США вынуждены считаться с Москвой, передает 24 Канал.
Почему для США важны отношения с Россией?
Разведчик объяснил, что для США Россия и Китай – это мировые силы. Россияне имеют военную мощь, а китайцы и сильную армию, и мощную экономику. Учитывая это Америка не хочет ухудшать свои отношения с этими странами, ведь она прежде всего заботится о собственных интересах. И Украина не может игнорировать этого, независимо нравится ли ей такая политика Вашингтона, или нет.
Кирилл Буданов заявил, что не следует забывать – без поддержки США, неизвестно, устояла бы Украина.
Напомним, что 16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, которая заставила его изменить риторику относительно войны в Украине. Правда, не надолго. Этот разговор политиков показал, что глава Кремля сохраняет свое влияние на американского президента. После этой беседы Трамп снова заговорил, что Путин якобы хочет мира, и отказался давать Украине "Томагавки".
Что известно о переговорах России и США по Украине?
- Западные медиа писали, что под влиянием Путина Дональд Трамп давил на Владимира Зеленского во время встречи в Белом доме. Президент США требовал, чтобы тот пошел на условие диктатораотдал России весь Донбасс. Впрочем, конце концов, американский лидер таки поддержал идею прекращения войны на линии соприкосновения.
- В Кремле в свою очередь отвергли идею перемирия до заключения мирного соглашения.
- 20 октября состоялся разговор Марка Рубио и Сергея Лаврова. Она окончательно убедила администрацию Трампа, что глава Кремля не готов ни к уступкам, ни к компромиссам.
- В результате встреча в Будапеште, о которой договорились Путин и Трамп, отменили. А позже Трамп впервые за свой второй президентский срок ввел санкции против крупнейших нефтяных гигантов России.