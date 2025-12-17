Трое членов семьи главы Кировоградского облсовета имеют научные связи с Татаровым

Трое представителей семьи председателя Кировоградского областного совета Юрия Дрозда, который почти три десятилетия служил в правоохранительных органах, имеют научные связи с заместителем руководителя Офиса президента Олегом Татаровым. Его сын Алексей Дрозд опубликовал с Татаровым совместную научную статью – о правовой охране земельных отношений.

Впоследствии и один, и другой преподавали в академии. Об этом говорится в расследовании hromadske под названием "Семейное гнездо Дроздов", передает 24 Канал.

Смотрите также Деятельность Сергея Шайхета остается "незамеченной" из-за его связей с Татаровым, – Яхно

Как семья Дроздов сотрудничала с Татаровым?

В 2008 году сын Юрия Дрозда – Алексей Дрозд, ныне глава Департамента организационного обеспечения деятельности Бюро экономической безопасности, опубликовал совместную научную статью с Олегом Татаровым. Исследование касалось правовой защиты земельных отношений. Позже оба работали преподавателями в одном из вузов системы МВД.

В 2016 – 2018 годах жена Алексея Дрозда, Алена, занимала должность следователя в Главном управлении Нацполиции. После увольнения она защитила диссертацию в Харьковском национальном университете внутренних дел, где одним из официальных оппонентов выступал Олег Татаров. Сейчас Алена Дрозд работает адвокатом в полиции.

Еще одно научное пересечение с Татаровым имеет жена председателя облсовета Юрия Дрозда – Валентина Дрозд. Она возглавляет консультативно-контрольный отдел Департамента обеспечения деятельности председателя Национальной полиции Украины. В 2019 году Валентина Дрозд защитила докторскую диссертацию, во время которой ее работу также оппонировал Олег Татаров.

Сам Юрий Дрозд до избрания председателем облсовета 27 лет служил в органах внутренних дел.

Комментируя ситуацию, Алексей Дрозд отметил, что его совместная публикация с Татаровым – единичный случай и датируется 2007 – 2008 годами. По его словам, речь шла лишь об одной статье, написанной во время его обучения в адъюнктуре, когда Татаров работал преподавателем.

"Просто почему-то за нее все цепляются и говорят: совместные публикации, научный руководитель, еще какая-то ситуация... Я тогда был адъюнктом, он работал, кажется, преподавателем в академии. У нас вышла одна публикация и все", – отметил чиновник.

Сейчас Алексей Дрозд возглавляет департамент БЭБ, который, в частности, отвечает за взаимодействие бюро с Офисом президента. В то же время он уверяет, что пока никакого взаимодействия не осуществляет, а защиту диссертаций его матери и жены по оппонированию Татарова считает случайным совпадением.

Около полутора десятков влиятельных правоохранителей оказались земляками Татарова