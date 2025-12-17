Впоследствии и один, и другой преподавали в академии. Об этом говорится в расследовании hromadske под названием "Семейное гнездо Дроздов", передает 24 Канал.
Как семья Дроздов сотрудничала с Татаровым?
В 2008 году сын Юрия Дрозда – Алексей Дрозд, ныне глава Департамента организационного обеспечения деятельности Бюро экономической безопасности, опубликовал совместную научную статью с Олегом Татаровым. Исследование касалось правовой защиты земельных отношений. Позже оба работали преподавателями в одном из вузов системы МВД.
В 2016 – 2018 годах жена Алексея Дрозда, Алена, занимала должность следователя в Главном управлении Нацполиции. После увольнения она защитила диссертацию в Харьковском национальном университете внутренних дел, где одним из официальных оппонентов выступал Олег Татаров. Сейчас Алена Дрозд работает адвокатом в полиции.
Еще одно научное пересечение с Татаровым имеет жена председателя облсовета Юрия Дрозда – Валентина Дрозд. Она возглавляет консультативно-контрольный отдел Департамента обеспечения деятельности председателя Национальной полиции Украины. В 2019 году Валентина Дрозд защитила докторскую диссертацию, во время которой ее работу также оппонировал Олег Татаров.
Сам Юрий Дрозд до избрания председателем облсовета 27 лет служил в органах внутренних дел.
Комментируя ситуацию, Алексей Дрозд отметил, что его совместная публикация с Татаровым – единичный случай и датируется 2007 – 2008 годами. По его словам, речь шла лишь об одной статье, написанной во время его обучения в адъюнктуре, когда Татаров работал преподавателем.
"Просто почему-то за нее все цепляются и говорят: совместные публикации, научный руководитель, еще какая-то ситуация... Я тогда был адъюнктом, он работал, кажется, преподавателем в академии. У нас вышла одна публикация и все", – отметил чиновник.
Сейчас Алексей Дрозд возглавляет департамент БЭБ, который, в частности, отвечает за взаимодействие бюро с Офисом президента. В то же время он уверяет, что пока никакого взаимодействия не осуществляет, а защиту диссертаций его матери и жены по оппонированию Татарова считает случайным совпадением.
Около полутора десятков влиятельных правоохранителей оказались земляками Татарова
Полтора десятка влиятельных правоохранителей являются земляками заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Причем все они родом из Новоукраинки на Кировоградщине.
Эти люди занимают руководящие должности в Национальной полиции, органах внутренних дел и Госбюро расследований.