Троє членів родини голови Кіровоградської облради мають наукові зв'язки з Татаровим

Троє представників родини голови Кіровоградської обласної ради Юрія Дрозда, який майже три десятиліття служив у правоохоронних органах, мають наукові зв’язки із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим. Його син Олексій Дрозд опублікував з Татаровим спільну наукову статтю – про правову охорону земельних відносин.

Згодом і один, і інший викладали в академії. Про це йдеться в розслідуванні hromadske під назвою "Сімейне гніздо Дроздів", передає 24 Канал.

Як сім'я Дроздів співпрацювала з Татаровим?

У 2008 році син Юрія Дрозда – Олексій Дрозд, нині очільник Департаменту організаційного забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки, опублікував спільну наукову статтю з Олегом Татаровим. Дослідження стосувалося правового захисту земельних відносин. Пізніше обидва працювали викладачами в одному з вишів системи МВС.

У 2016 – 2018 роках дружина Олексія Дрозда, Альона, обіймала посаду слідчої в Головному управлінні Нацполіції. Після звільнення вона захистила дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ, де одним з офіційних опонентів виступав Олег Татаров. Зараз Альона Дрозд працює адвокаткою у поліції.

Ще один науковий перетин із Татаровим має дружина голови облради Юрія Дрозда – Валентина Дрозд. Вона очолює консультативно-контрольний відділ Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України. У 2019 році Валентина Дрозд захистила докторську дисертацію, під час якої її роботу також опонував Олег Татаров.

Сам Юрій Дрозд до обрання головою облради 27 років служив в органах внутрішніх справ.

Коментуючи ситуацію, Олексій Дрозд наголосив, що його спільна публікація з Татаровим – поодинокий випадок і датується 2007 – 2008 роками. За його словами, йшлося лише про одну статтю, написану під час його навчання в ад’юнктурі, коли Татаров працював викладачем.

"Просто чомусь за неї всі чіпляються і кажуть: спільні публікації, науковий керівник, ще якась ситуація… Я тоді був ад'юнктом, він працював, здається, викладачем в академії. У нас вийшла одна публікація і все", – зазначив посадовець.

Наразі Олексій Дрозд очолює департамент БЕБ, який, зокрема, відповідає за взаємодію бюро з Офісом президента. Водночас він запевняє, що наразі ніякої взаємодії не здійснює, а захист дисертацій його матері та дружини за опонування Татарова вважає випадковим збігом.

