Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис у фейсбуці блогерки Альони Яхно.

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У жовтні 2024 року команда Bihus.info опублікувала розслідування щодо генерала поліції Шайхета, який кілька разів на тиждень багато годин поспіль проводить у спортивному комплексі. Для поїздок на тренування використовує службове авто з номерами прикриття, які за законом правоохоронці мають використовувати виключно під час оперативної роботи. Журналісти також показали відео, на якому Шайхет спостерігає за спарингом Олега Татарова, заступника голови Офісу президента.

Чи нормально це, що генерал поліції так багато часу проводить у спортзалі? Нормально, якщо він спаринг-партнер великого і могутнього Татарова на тренуваннях з боксу. Адже не може Татарова тренувати звичайний фітнес-тренер. Тільки генерал! До речі, злі люди знов таки брешуть, що Шайхет любить вихвалятись у розмовах зі своїм оточенням, що дружить з Татаровим. Мовляв, той його "дах",

– написала Альона Яхно.

Вона нагадала, що у 2015 році Шайхет не пройшов атестацію і був звільнений з поліції. Пізніше він оскаржив це рішення в суді та поновився на посаді. У 2020 році очолив ГУНП у Миколаївській області. На початку повномасштабного вторгнення Росії керівництво обласної поліції залишило у відділку поліції в Снігурівці зброю, документацію, печатки, техніку, автотранспорт, які зобов'язано було евакуювати.

За встановленими журналістами фактами ще в жовтні 2024 року Нацпол розпочав службову перевірку, однак навіть три місяці потому її результати так і не оприлюднили.

"І ми всі здогадуємося чому. Комусь – санкції, а комусь – дорогі авто, квартири в елітних ЖК та усілякі кар'єрні плюшки", – додала блогерка.

"І от саме після цього "героїчного" про@бу та втечі йому дали звання генерала, посаду та досить пристойний шмат пирога", – йдеться в дописі.

У розслідуванні Bihus.info також йшлося про те, що Сергія Шайхета на службовому авто з оперативними номерними знаками часто можна побачити на в'їзді та виїзді з одного із найдорожчих київських ЖК. Жодної нерухомості у цьому комплексі керівник Департаменту не має. Натомість там володіє квартирою та паркомісцем його батько – Олег Шайхет. Площа апартаментів – під 200 квадратів. Квартиру Шайхет-старший придбав ще у 2020 році. Зараз подібні квартири у цьому ЖК коштують від 1 мільйона доларів.

11 жовтня 2024 року Національна поліція повідомила, що розпочала службове розслідування щодо викладеної журналістами інформації. За результатами розслідування у Нацполі обіцяли ухвалити "відповідні рішення".