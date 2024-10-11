Для поїздок він використовує службовий автомобіль із "оперативними" номерами. Свою посаду він отримав восени 2023 року.

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Офіційно він не має нерухомості

До цього він обіймав посаду начальника поліції Миколаївщини. Ще раніше – працював у керівництві Одеського обласного управління поліції, де очолював слідчий відділ.

Журналісти звернули увагу на те, що Шайхет постійно під час робочого дня проводить декілька годин у спортивному комплексі. Вони також встановили, що цю автівку передали західні партнери.

Крім цього, на цій автівці його часто бачать поблизу одного із елітних житлових комплексів Києва. Офіційно він не володіє нерухомістю там, проте там має квартиру площею майже 200 квадратних метрів його батько, Олег Шайхет. Він нібито придбав її у 2020 році. Зараз вартість подібних квартир сягає одного мільйона доларів.

Олег Шайхет вже понад десятиріччя займається охоронним бізнесом та є співвласником охоронної компанії "Секьюрайті", яку частково контролювала компанія "Укрнафта" до її націоналізації. Там раніше Максим Донець, який у 2019 році став особистим охоронцем президента Володимира Зеленського.

Сергій Шайхет відмовився коментувати цю ситуацію.