Трое экс-военных в тюрьме объявили голодовку в знак солидарности с Саакашвили

Несколько грузинских экс-чиновников и военных времен президентства Саакашвили объявили голодовку в знак солидарности с последним.

Впрочем, Саакашвили попросил их не идти на такой шаг. Примечательно, что все они также, как и сам политик, находятся в заключении.

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Саакашвили просит не объявлять голодовку в знак солидарности с ним

Бывший президент Грузии и глава Нацсовета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили, которого держат в заключении в Рустави на его родине, не поддерживает идею солидарного голодания. Сам Саакашвили, напомним, голодание объявил, когда его задержали в Грузии после тайного проникновения политика на ее территорию.

И вот бывшие должностные лица Грузии, которые как раз работали во власти Саакашвили, решили также объявить голодовку – в знак солидарности со своим президентом. Речь идет об Ираклии Пирцхалаве, Романе Шаматаве и Георгии Цаадзе. Они сейчас также находятся в заключении.

Пирцхалава был заместителем главы департамента центральной криминальной полиции МВД.

Цаава – бывший заместитель начальника поискового управления в том же ведомстве.

Шаматава – экс-глава главного управления департамента конституционной безопасности Абхазии.

Михеил Саакашвили, когда узнал о поступке мужчин, попросил их не идти на такой шаг.

Я узнал, что заключенные военные объявили голодовку в знак солидарности. Также мне известно, что состояние по меньшей мере одного из них, Романа Шаматавы, очень тяжелое. Шаматава – национальный герой Грузии. Как ваш бывший верховный главнокомандующий, хочу вас даже не попросить, а потребовать – немедленно прекратить голодовку. На этом этапе моей жертвы достаточно,

– заявил Саакашвили.

Коротко о ситуации с Саакашвили

В начале октября 2021 Саакашвили тайно прибыл в Грузию, и там его задержали.

Дело в том, что в 2018 году там Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы.

Сейчас политик объявил голодовку, но власти Грузии отрицает возможности помилования или выдачи его Украиной.

Власть же Украины, гражданином которой сейчас Саакашвили, обещает бороться за возвращение Саакашвили.