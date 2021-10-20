Троє ексвійськових у в'язниці оголосили голодування на знак солідарності з Саакашвілі

Кілька грузинських експосадовців та військових часів президентства Міхеіла Саакашвілі оголосили голодування на знак солідарності з останнім.

Утім, Саакашвілі попросив їх не йти на такий крок. Примітно, що всі вони також, як і сам політик, перебувають в ув'язненні.

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Саакашвілі просить не оголошувати голодування на знак солідарності з ним

Колишній президент Грузії й глава Нацради реформ при президентові України Міхеіл Саакашвілі, якого тримають в ув'язненні у Руставі на його батьківщині, не підтримує ідею солідарного голодування. Сам Саакашвілі, нагадаємо, голодування оголосив, коли його затримали у Грузії після таємного проникнення політика на її територію.

І от колишні посадовці Грузії, які якраз працювали у владі Саакашвілі, вирішили також оголосити голодування – на знак солідарності зі своїм президентом. Мовиться про Іраклія Пірцхалаву, Романа Шаматаву і Георгія Цаадзе. Вони зараз також перебувають в ув'язненні.

Пірцхалава був заступником глави департаменту центральної кримінальної поліції МВС.

Цаава – колишній заступник начальника пошукового управління у тому ж відомстві.

Шаматава – ексглава головного управління департаменту конституційної безпеки Абхазії.

Міхеїл Саакашвілі, коли дізнався про вчинок чоловіків, попросив їх не йти на такий крок.

Я дізнався, що ув'язнені військові оголосили голодування на знак солідарності. Також мені відомо, що стан щонайменше одного з них, Романа Шаматава, дуже важкий. Шаматава – національний герой Грузії. Як ваш колишній верховний головнокомандувач, хочу вас навіть не попросити, а висунути вимогу – негайно припинити голодування. На цьому етапі моєї жертви достатньо,

– заявив Саакашвілі.

Коротко про ситуацію з Саакашвілі

На початку жовтня 2021 року Міхеіл Саакашвілі таємно прибув до Грузії, і там його затримали.

Річ у тім, що у 2018 році там Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці.

Зараз політик оголосив голодування, але влада Грузії заперечує можливості помилування чи видачі його Україні.

Влада ж України, громадянином якої зараз є Саакашвілі, обіцяє боротися за повернення Саакашвілі.