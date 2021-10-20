Троє ексвійськових у в'язниці оголосили голодування на знак солідарності з Саакашвілі
Джерело:netgazeti.ge
Кілька грузинських експосадовців та військових часів президентства Міхеіла Саакашвілі оголосили голодування на знак солідарності з останнім.
Утім, Саакашвілі попросив їх не йти на такий крок. Примітно, що всі вони також, як і сам політик, перебувають в ув'язненні.
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Саакашвілі просить не оголошувати голодування на знак солідарності з ним
Колишній президент Грузії й глава Нацради реформ при президентові України Міхеіл Саакашвілі, якого тримають в ув'язненні у Руставі на його батьківщині, не підтримує ідею солідарного голодування. Сам Саакашвілі, нагадаємо, голодування оголосив, коли його затримали у Грузії після таємного проникнення політика на її територію.
І от колишні посадовці Грузії, які якраз працювали у владі Саакашвілі, вирішили також оголосити голодування – на знак солідарності зі своїм президентом. Мовиться про Іраклія Пірцхалаву, Романа Шаматаву і Георгія Цаадзе. Вони зараз також перебувають в ув'язненні.
- Пірцхалава був заступником глави департаменту центральної кримінальної поліції МВС.
- Цаава – колишній заступник начальника пошукового управління у тому ж відомстві.
- Шаматава – ексглава головного управління департаменту конституційної безпеки Абхазії.
Міхеїл Саакашвілі, коли дізнався про вчинок чоловіків, попросив їх не йти на такий крок.
Я дізнався, що ув'язнені військові оголосили голодування на знак солідарності. Також мені відомо, що стан щонайменше одного з них, Романа Шаматава, дуже важкий. Шаматава – національний герой Грузії. Як ваш колишній верховний головнокомандувач, хочу вас навіть не попросити, а висунути вимогу – негайно припинити голодування. На цьому етапі моєї жертви достатньо,
– заявив Саакашвілі.
Коротко про ситуацію з Саакашвілі
- На початку жовтня 2021 року Міхеіл Саакашвілі таємно прибув до Грузії, і там його затримали.
- Річ у тім, що у 2018 році там Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці.
- Зараз політик оголосив голодування, але влада Грузії заперечує можливості помилування чи видачі його Україні.
- Влада ж України, громадянином якої зараз є Саакашвілі, обіцяє боротися за повернення Саакашвілі.