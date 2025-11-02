Труханов до сих пор имеет доступ к государственной тайне: СБУ не лишила его права
- Геннадий Труханов до сих пор имеет доступ к государственной тайне, и СБУ не лишила его этого права, несмотря на запросы адвоката.
- Адвокат Александр Лысак не получил ответа на запрос относительно указа о прекращении гражданства Труханова, что затрудняет обжалование этого решения.
Экс-глава города Одесса Геннадий Труханов до сих пор имеет доступ к государственной тайне. Адвокат Александр Лысак сообщил, что Служба безопасности Украины до сих пор не лишила экс-мэра такого права.
Имеет ли Труханов доступ к государственной тайне?
Адвокат Александр Лысак во время судебного заседания по избранию меры пресечения экс-главе города Одесса сообщил, что у Геннадия Труханова до сих пор действует доступ к государственной тайне.
Он как городской голова с 2014 года имеет доступ к государственной тайне. Согласно закону о государственной тайне проверку осуществляет Служба безопасности Украины. Знаете, какой ответ я получил буквально три дня назад? Его доступ к государственной тайне не прекращен. То есть на сегодня он продолжает иметь доступ к секретным материалам. Если в распоряжении службы были сведения о том, что он гражданин другого государства, то почему ему не прекратили доступ? Логично? Логично,
Лысак добавил, что сделал адвокатский запрос относительно указа Владимира Зеленского о прекращении гражданства Геннадию Труханову, но до сих пор не получил ответ. По его словам, эта информация сейчас закрыта. "Я не могу ничего оспаривать, пока не вижу самого указа - на основании чего тогда формировать иск? Когда мне предоставят документы или решение комиссии при президенте, тогда мы сможем действовать логично", – подчеркнул адвокат.
Как происходил суд над Трухановым?
Напомним, что 31 октября Геннадию Труханову избрали меру пресечения. Заседание состоялось в Печерском райсуде Киева.
Суд постановил, что Труханов круглосуточно будет под домашним арестом до 28 декабря 2025 года. Он также будет носить электронный браслет. Адвокаты уже пообещали, что обжалуют решение суда.
Прокуратура просила о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного браслета, чтобы Труханов не мог скрываться от следствия, уничтожить доказательства или повлиять на свидетелей. Там подчеркивали, что Труханов долгое время возглавлял городскую власть Одессы и понимает, какие документы могут указывать на халатность.
Труханов отрицал слова прокуроров и говорил, что с 2014 года, когда стал мэром Одессы, системно восстанавливал системы водоотведения и канализации и строил новые. За это время на эти нужды было потрачено якобы 3 миллиарда гривен.