2 ноября, 14:46
Труханов до сих пор имеет доступ к государственной тайне: СБУ не лишила его права

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Геннадий Труханов до сих пор имеет доступ к государственной тайне, и СБУ не лишила его этого права, несмотря на запросы адвоката.
  • Адвокат Александр Лысак не получил ответа на запрос относительно указа о прекращении гражданства Труханова, что затрудняет обжалование этого решения.

Экс-глава города Одесса Геннадий Труханов до сих пор имеет доступ к государственной тайне. Адвокат Александр Лысак сообщил, что Служба безопасности Украины до сих пор не лишила экс-мэра такого права.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Имеет ли Труханов доступ к государственной тайне?

Адвокат Александр Лысак во время судебного заседания по избранию меры пресечения экс-главе города Одесса сообщил, что у Геннадия Труханова до сих пор действует доступ к государственной тайне.

Он как городской голова с 2014 года имеет доступ к государственной тайне. Согласно закону о государственной тайне проверку осуществляет Служба безопасности Украины. Знаете, какой ответ я получил буквально три дня назад? Его доступ к государственной тайне не прекращен. То есть на сегодня он продолжает иметь доступ к секретным материалам. Если в распоряжении службы были сведения о том, что он гражданин другого государства, то почему ему не прекратили доступ? Логично? Логично,
– сказал он.

Лысак добавил, что сделал адвокатский запрос относительно указа Владимира Зеленского о прекращении гражданства Геннадию Труханову, но до сих пор не получил ответ. По его словам, эта информация сейчас закрыта. "Я не могу ничего оспаривать, пока не вижу самого указа - на основании чего тогда формировать иск? Когда мне предоставят документы или решение комиссии при президенте, тогда мы сможем действовать логично", – подчеркнул адвокат.

Как происходил суд над Трухановым?

  • Напомним, что 31 октября Геннадию Труханову избрали меру пресечения. Заседание состоялось в Печерском райсуде Киева.

  • Суд постановил, что Труханов круглосуточно будет под домашним арестом до 28 декабря 2025 года. Он также будет носить электронный браслет. Адвокаты уже пообещали, что обжалуют решение суда.

  • Прокуратура просила о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного браслета, чтобы Труханов не мог скрываться от следствия, уничтожить доказательства или повлиять на свидетелей. Там подчеркивали, что Труханов долгое время возглавлял городскую власть Одессы и понимает, какие документы могут указывать на халатность.

  • Труханов отрицал слова прокуроров и говорил, что с 2014 года, когда стал мэром Одессы, системно восстанавливал системы водоотведения и канализации и строил новые. За это время на эти нужды было потрачено якобы 3 миллиарда гривен.