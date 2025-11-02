Труханов до сих пор имеет доступ к государственной тайне: СБУ не лишила его права

Экс-глава города Одесса Геннадий Труханов до сих пор имеет доступ к государственной тайне. Адвокат Александр Лысак сообщил, что Служба безопасности Украины до сих пор не лишила экс-мэра такого права.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Имеет ли Труханов доступ к государственной тайне?

Адвокат Александр Лысак во время судебного заседания по избранию меры пресечения экс-главе города Одесса сообщил, что у Геннадия Труханова до сих пор действует доступ к государственной тайне.

Он как городской голова с 2014 года имеет доступ к государственной тайне. Согласно закону о государственной тайне проверку осуществляет Служба безопасности Украины. Знаете, какой ответ я получил буквально три дня назад? Его доступ к государственной тайне не прекращен. То есть на сегодня он продолжает иметь доступ к секретным материалам. Если в распоряжении службы были сведения о том, что он гражданин другого государства, то почему ему не прекратили доступ? Логично? Логично,

– сказал он.

Лысак добавил, что сделал адвокатский запрос относительно указа Владимира Зеленского о прекращении гражданства Геннадию Труханову, но до сих пор не получил ответ. По его словам, эта информация сейчас закрыта. "Я не могу ничего оспаривать, пока не вижу самого указа - на основании чего тогда формировать иск? Когда мне предоставят документы или решение комиссии при президенте, тогда мы сможем действовать логично", – подчеркнул адвокат.

Как происходил суд над Трухановым?