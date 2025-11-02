Труханов досі має доступ до державної таємниці: СБУ не позбавила його права

Ексочільник міста Одеса Геннадій Труханов досі має доступ до державної таємниці. Адвокат Олександр Лисак повідомив, що Служба безпеки України досі не позбавила ексмера такого права.

Про це пише 24 Канал із посиланням на "Слідство.Інфо".

Чи має Труханов доступ до державної таємниці?

Адвокат Олександр Лисак під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу ексочільнику міста Одеса повідомив, що у Геннадія Труханова досі діє доступ до державної таємниці.

Він як міський голова з 2014 року має доступ до державної таємниці. Згідно з законом про державну таємницю перевірку здійснює Служба безпеки України. Знаєте, яку відповідь я отримав буквально три дні тому? Його доступ до державної таємниці не припинено. Тобто на сьогодні він продовжує мати доступ до секретних матеріалів. Якщо в розпорядженні служби були відомості про те, що він громадянин іншої держави, то чому йому не припинили доступ? Логічно? Логічно,

– сказав він.

Лисак додав, що зробив адвокатський запит щодо указу Володимира Зеленського про припинення громадянства Геннадію Труханову, але досі не отримав відповідь. За його словами, ця інформація зараз закрита. "Я не можу нічого оскаржувати, поки не бачу самого указу — на підставі чого тоді формувати позов? Коли мені нададуть документи або рішення комісії при президенті, тоді ми зможемо діяти логічно", – підкреслив адвокат.

Як відбувався суд над Трухановим?