Мэру Одессы Геннадию Труханову прекращено гражданство Украины. Он имеет действующий загранпаспорт России.

В СБУ рассказали детали лишения гражданства Труханова, передает 24 Канал.

Что говорят в СБУ о деле Труханова?

В СБУ рассказали, что по состоянию на сейчас действующий мэр Одессы Геннадий Труханов является гражданином России и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.

Украинские спецслужбы обладают копиями соответствующих документов.

Так, согласно имеющимся данным, 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии против Украины и временной оккупации Крыма, а также части Донецкой и Луганской областей, Геннадий Леонидович Труханов получил загранпаспорт страны-оккупанта. Он выдан сроком на 10 лет и сейчас является действующим документом,

– говорится в заявлении СБУ.

Там также прояснили ситуацию относительно внутреннего паспорта России. В 2017 году после заявления представителей Труханова суд Московской области отменил действие этого документа. Но в дополнительных пояснениях российская сторона отметила, что отмена или отказ лица от него "не влечет за собой лишение гражданства Российской Федерации, приобретенного лицом на законном основании".

"Таким образом Геннадий Труханов до сих пор остается гражданином страны-агрессора. Он также имеет идентификационный код, который отображается в базе данных "федеральной налоговой службы РФ"", – добавили в СБУ.

Что известно о лишении гражданства Труханова?