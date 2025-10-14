Меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України. Він має чинний закордонний паспорт Росії.

В СБУ розповіли деталі позбавлення громадянства Труханова, передає 24 Канал.

Що кажуть в СБУ про справу Труханова?

В СБУ розповіли, що станом на зараз чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином Росії та має чинний закордонний паспорт країни-агресора.

Українські спецслужби володіють копіями відповідних документів.

Так, згідно із наявними даними, 15 грудня 2015 року, уже після початку агресії проти України і тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Леонідович Труханов отримав закордонний паспорт країни-окупанта. Він виданий строком на 10 років і наразі є чинним документом,

– йдеться у заяві СБУ.

Там також прояснили ситуацію щодо внутрішнього паспорта Росії. У 2017 році після заяви представників Труханова суд Московської області скасував чинність цього документа. Але у додаткових поясненнях російська сторона зазначила, що скасування чи відмова особи від нього "не тягне за собою позбавлення громадянства Російської Федерації, набутого особою на законній підставі".

"Таким чином Геннадій Труханов досі залишається громадянином країни-агресора. Він також має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних "федеральної податкової служби РФ"", – додали в СБУ.

Що відомо про позбавлення громадянства Труханова?