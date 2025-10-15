В среду, 14 октября, стало известно, что действующего городского голову Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства. Впрочем, решение о полномочиях Труханова должен принимать городской совет.

Об этом пишет 24 Канал. Источники во власти рассказали "РБК-Украина", кто будет принимать решение относительно полномочий Труханова.

Кто будет принимать решение о полномочиях Труханова?

На фоне лишения Геннадия Труханова украинского гражданства в сети начали дискутировать, останется ли он на посту городского головы Одессы.

Источники во власти объяснили журналистам, что решение о полномочиях Труханова должен принимать городской совет Одессы.

В свою очередь, действующий городской голова прокомментировал ситуацию.

В случае лишения гражданства Украины полномочия городского головы прекращаются с момента принятия городским советом решения, которым принято к сведению этот факт,

– объяснил Труханов.

Он заявил, что решение о лишении его гражданства Украины будет обжаловать в Верховном Суде. "И, если этого будет мало, то в Европейском суде по правам человека", – отметил Труханов.

Что известно о лишении гражданства мэра Одессы?