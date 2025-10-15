Останется ли Труханов мэром Одессы: СМИ указали, кто примет это решение
- Геннадия Труханова лишили украинского гражданства, однако решение о его полномочиях должен принять городской совет Одессы.
- Труханов планирует обжаловать решение о лишении гражданства в Верховном Суде и, если необходимо, в Европейском суде по правам человека.
В среду, 14 октября, стало известно, что действующего городского голову Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства. Впрочем, решение о полномочиях Труханова должен принимать городской совет.
Об этом пишет 24 Канал. Источники во власти рассказали "РБК-Украина", кто будет принимать решение относительно полномочий Труханова.
Смотрите также Паспорт России, бандитское прошлое и экс-подчиненный Януковича: кто такой Труханов и как стал мэром Одессы
Кто будет принимать решение о полномочиях Труханова?
На фоне лишения Геннадия Труханова украинского гражданства в сети начали дискутировать, останется ли он на посту городского головы Одессы.
Источники во власти объяснили журналистам, что решение о полномочиях Труханова должен принимать городской совет Одессы.
В свою очередь, действующий городской голова прокомментировал ситуацию.
В случае лишения гражданства Украины полномочия городского головы прекращаются с момента принятия городским советом решения, которым принято к сведению этот факт,
– объяснил Труханов.
Он заявил, что решение о лишении его гражданства Украины будет обжаловать в Верховном Суде. "И, если этого будет мало, то в Европейском суде по правам человека", – отметил Труханов.
Что известно о лишении гражданства мэра Одессы?
Напомним, Служба безопасности Украины рассказала, что по состоянию на сейчас действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов является гражданином России и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.
"Согласно имеющимся данным, 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии против Украины и временной оккупации Крыма, а также части Донецкой и Луганской областей, Геннадий Леонидович Труханов получил загранпаспорт страны-оккупанта. Он выдан сроком на 10 лет и сейчас является действующим документом", – объяснили правоохранители.
В связи с этим Владимир Зеленский 14 октября подписал указ о лишении украинского гражданства городского голову Одессы Геннадия Труханова.