24 Канал Новини України Чи залишиться Труханов мером Одеси: ЗМІ вказали, хто прийме це рішення
15 жовтня, 01:34
3

Чи залишиться Труханов мером Одеси: ЗМІ вказали, хто прийме це рішення

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Геннадія Труханова позбавили українського громадянства, проте рішення про його повноваження має прийняти міська рада Одеси.
  • Труханов планує оскаржувати рішення про позбавлення громадянства у Верховному Суді та, якщо необхідно, у Європейському суді з прав людини.

У середу, 14 жовтня, стало відомо, що чинного міського голову Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства. Втім, рішення щодо повноважень Труханова має приймати міська рада.

Про це пише 24 Канал. Джерела у владі розповіли "РБК-Україна", хто прийматиме рішення щодо повноважень Труханова.

Хто прийматиме рішення щодо повноважень Труханова?

На тлі позбавлення Геннадія Труханова українського громадянства у мережі почали дискутувати, чи залишиться він на посаді міського голови Одеси.

Джерела у владі пояснили журналістам, що рішення щодо повноважень Труханова має приймати міська рада Одеси.

Своєю чергою, чинний міський голова прокоментував ситуацію.

У разі позбавлення громадянства України повноваження міського голови припиняються з моменту ухвалення міською радою рішення, яким прийнято до відома цей факт,
– пояснив Труханов.

Він заявив, що рішення про позбавлення його громадянства України буде оскаржувати у Верховному Суді. "І, якщо цього буде замало, то у Європейському суді з прав людини", – зауважив Труханов.

Що відомо про позбавлення громадянства мера Одеси?

  • Нагадаємо, Служба безпеки України розповіла, що станом на зараз чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином Росії та має чинний закордонний паспорт країни-агресора.

  • "Згідно з наявними даними, 15 грудня 2015 року, вже після початку агресії проти України й тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Леонідович Труханов отримав закордонний паспорт країни-окупанта. Він виданий строком на 10 років і наразі є чинним документом", – пояснили правоохоронці.

  • У зв'язку з цим Володимир Зеленський 14 жовтня підписав указ про позбавлення українського громадянства міського голову Одеси Геннадія Труханова.