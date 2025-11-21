Видимость на дорогах плохая: плотный туман накрыл украинские города
- В пятницу, 21 ноября, плотный туман накрыл Киев, Харьков, Полтаву и области, из-за чего объявлен желтый уровень опасности.
- Синоптики сообщают о видимости в пределах 200 – 500 метров.
В пятницу, 21 ноября, некоторые украинские города накрыл туман. Видимость была погоной на дорогах, из-за чего синоптики объявили желтый уровень опасности.
Плотный туман окутал Киев, Харьков, Полтаву и области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщения в социальных сетях.
Смотрите также Какую погоду ждать в конце недели и будет ли потепление
Где 21 ноября наблюдается туман?
Жители Киева показывают кадры густого тумана. С верхних этажей даже не было видно дорогу. Ситуация на дорогах была сложной из-за ограниченной видимости.
Синоптики пишут, что на территории Киевщины и столицы ️видимость из-за тумана будет в пределах 200 – 500 метров.
Плотный туман в Киеве: видео
Также туман был в Полтавской области. Погодное явление продержится в городах и селах днем. К тому же в регионе идет дождь. Водителям и пешеходам советуют быть особенно внимательными.
Украина в тумане с утра: смотрите видео
Об опасности также предупреждают в ГСЧС. В большинстве областей Украины, кроме юга и запада, ожидается густой туман.
В Украине наблюдается туман / Фото из телеграмм-каналов, Общественного и 24 Канала
Из-за тумана водителям рекомендовано не превышать скорость и держать безопасную дистанцию. Обязательно нужно использовать противотуманные фары. Пешеходы для безопасности должны быть внимательными и переходить дорогу только в разрешенных местах.
Какая погода будет в ближайшее время?
Вскоре Запад Украины могут накрыть дожди. Со временем осадки будут превращаться в снег, также возможно образование снежного покрова и налипание мокрого снега, а на дорогах – гололедица.
С 25 ноября в Украине может резко упасть температура. Похолодание в Украине продлится как минимум до 3 декабря.
Сильный снег в Украине стоит ожидать в конце осени.