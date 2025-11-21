Видимость на дорогах плохая: плотный туман накрыл украинские города

В пятницу, 21 ноября, некоторые украинские города накрыл туман. Видимость была погоной на дорогах, из-за чего синоптики объявили желтый уровень опасности.

Плотный туман окутал Киев, Харьков, Полтаву и области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщения в социальных сетях.

Где 21 ноября наблюдается туман?

Жители Киева показывают кадры густого тумана. С верхних этажей даже не было видно дорогу. Ситуация на дорогах была сложной из-за ограниченной видимости.

Синоптики пишут, что на территории Киевщины и столицы ️видимость из-за тумана будет в пределах 200 – 500 метров.

Плотный туман в Киеве: видео

Также туман был в Полтавской области. Погодное явление продержится в городах и селах днем. К тому же в регионе идет дождь. Водителям и пешеходам советуют быть особенно внимательными.

Украина в тумане с утра: смотрите видео

Об опасности также предупреждают в ГСЧС. В большинстве областей Украины, кроме юга и запада, ожидается густой туман.

В Украине наблюдается туман / Фото из телеграмм-каналов, Общественного и 24 Канала

Из-за тумана водителям рекомендовано не превышать скорость и держать безопасную дистанцию. Обязательно нужно использовать противотуманные фары. Пешеходы для безопасности должны быть внимательными и переходить дорогу только в разрешенных местах.

