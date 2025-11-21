Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
В каких областях ухудшится погода?
По данным синоптиков, в западных областях вскоре ожидается ухудшение погодных условий. В этих регионах пройдут дожди с переходом в снег, уже возможно образование снежного покрова и налипание мокрого снега.
Также специалисты предупреждают о возможной гололедице на дорогах. В то же время в Карпатах и на Закарпатье ожидаются сильные порывы ветра, которые будут двигаться со скоростью от 15 до 20 метров в секунду, возможны метели.
Температура воздуха также ощутимо снизится. Отмечается, что в пятницу, 21 ноября, показатели будут колебаться от 1 до 7 градусов тепла со снижением от 0 до 6 градусов мороза, которое придет уже в воскресенье, 23 ноября.
Заметим, что 21 ноября ночью и утром в Украине ожидается туман, за исключением южных областей. Поэтому, советуем водителям двигаться медленно и внимательно, избегайте резких маневров и следите за дорогой.
Когда ждать ухудшения погодных условий?
Напомним, ранее сообщали, что уже примерно с 25 ноября в Украину придет резкое похолодание. По предварительному прогнозу, оно продержится до как минимум 3 декабря. Ночью будут ожидаться значительные морозы.
Отметим, метеоролог Вазира Мартазинова ранее сообщала, что первый серьезный снег в Украине стоит ожидать уже в конце осени. Соответствующие осадки могут накрыть территорию страны в последние дни ноября.